I nuovi appuntamenti di “Artebambini“ con la mostra Spazio 23

Dall’astrattismo all’astrattismo contemporaneo: sono aperte le prenotazioni per i laboratori per bambine e bambini organizzati da Artebambini nell’ambito della mostra multi-personale “Spazio 23. Viaggio nell’astrattismo contemporaneo”, in corso al Palazzo delle Esposizioni di Lucca a cura di Martina Bacci Di Capaci. La mostra è offerta alla città dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo con il patrocinio del Comune di Lucca e della Provincia di Lucca, nell’ambito di “Vivi Lucca”.

Il primo laboratorio per i bambini di età 5-10 anni è domenica 16 marzo alle 17. Per i bambini dai 6 agli 11 anni, gli appuntamenti sono venerdì 21, sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, sempre alle 17. Dai 3 ai 6 anni, appuntamento martedì 25 marzo alle 17. Per informazioni su disponibilità, costi e prenotazione: 3339676264.

Artebambini è un ente di formazione e una casa editrice con oltre trent’anni di esperienza nel settore della formazione e dell’educazione; promuove corsi di formazione, laboratori, seminari, mostre d’arte, master e convegni internazionali. È riconosciuto come ente accreditato per la formazione dal Ministero dell’Istruzione.