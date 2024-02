I luoghi di Giacomo Puccini. Brochure alla Bit di Milano

A Milano, alla Borsa internazionale del turismo (Bit), nel padiglione riservato alla Regione Toscana, è stata presentata, in anteprima, la brochure “I luoghi di Giacomo Puccini“, realizzata dalla Camera di Commercio in collaborazione con gli ambiti territoriali della Garfagnana Valle del Serchio, Piana di Lucca e Versilia, che, per la prima volta, raggruppa tutti i luoghi che conservano la memoria del compositore lucchese in occasione dell’anno del centenario (1924-2024) della sua morte.

"Siamo di fronte ad un anno molto importante e significativo - afferma il presidente dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio, Andrea Tagliasacchi - perché ricorre il primo centenario dalla morte di uno dei più conosciuti compositori al mondo, che visse e compose le sue opere nelle nostre terre, dove affondavano anche le sue radici familiari. Inizia così un percorso sinergico che vede gli enti collaborare, nel nome di Puccini, per la promozione turistica del nostro territorio". La brochure riporta una descrizione dei luoghi cari all’artista, suggerendo anche percorsi ed esperienze da vivere sui territori pucciniani. Per quanto riguarda l’Ambito Garfagnana Valle del Serchio si segnala, in particolare, il Museo di Celle dei Puccini nel Comune di Pescaglia, di proprietà dell’Associazione Lucchesi nel Mondo. Celle era il paese da dove proveniva la famiglia Puccini e dove Giacomo aveva trascorso molti periodi della sua infanzia.

Nella brochure si consiglia di visitare anche altri luoghi della Valle del Serchio frequentati da Giacomo Puccini, da Bagni di Lucca dove il compositore lucchese trascorse lunghi periodi della sua vita, fino alla Casa Museo Giovanni Pascoli sul colle di Caprona a Castelvecchio di Barga, dove si documentano frequentazioni e collaborazioni artistiche con il poeta romagnolo, ma ormai si può dire barghigiano. Molto importante, nel contesto della fiera, è stata anche la sigla del protocollo d’intesa tra il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il presidente della Camera di Commercio Nord Ovest Valter Tamburini per valorizzare le terre di Giacomo Puccini in occasione del centenario. La firma è avvenuta alla presenza dell’assessore al turismo della Regione Toscana Leonardo Marras e del direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi. Il protocollo contribuirà "alla valorizzazione del sistema turistico-culturale del territorio della provincia di Lucca, grazie al sostegno a iniziative di costruzione dell’offerta turistica, di comunicazione e di promozione".

Dino Magistrelli