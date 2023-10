“I Lunedì della Cultura“. Incontri a Palazzo Ducale

Ripartono “I Lunedì della Cultura“, grazie alla nuova gestione da parte dell’associazione “Amici di Enrico Pea“. Gli appuntamenti a ingresso libero iniziano lunedì 16 ottobre, nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale, alle ore 17 e proseguiranno fino al 4 marzo. Con l’aiuto della Provincia e della Società Dante Alighieri, con il patrocinio del Comune di Lucca, della Fondazione Ricci di Barga, di Bibliolucca, rete delle biblioteche e degli Archivi della Provincia e il sostegno della Fondazione Crl e del ristorante Gli Orti di via Elisa, il progetto culturale riprende forma. A presentarlo ieri a Palazzo Ducale, Paolo Benedetti, dirigente della Presidenza della Provincia, Giovanna Bellora, presidente dell’associazione culturale Amici di Enrico Pea e pronipote di Pea, Marina Giannarini, membro del comitato scientifico dei Lunedì della Cultura, Silvia Marcucci, presidente della Società Dante Alighieri, comitato di Lucca, Paolo Razzuoli, co-organizzatore dell’iniziativa, Berto Corbellini Andreotti, già docente di Lettere e Storia.

L’Antica Armeria di Palazzo Ducale sarà la nuova sede per gli incontri: la storica organizzazione dell’associazione "Amici del Machiavelli" ha lasciato le redini all’associazione Amici di Enrico Pea. Importante è anche una sezione dedicata al romanzo di formazione: un’opportunità per tutti, lettori, docenti e studenti delle superiori, per approfondire il lavoro svolto in classe e ampliare le conoscenze. Gli incontri si possono seguire anche in streaming, grandi occasioni formative per adulti e ragazzi. Spazio ad importanti autori della letteratura, affrontati da studiosi provenienti da diversi campi ed ambiti.

"Abbiamo accolto una proposta proveniente da un gruppo di docenti e da Paolo Razzuoli, che si è impegnato fortemente per non far terminare questa esperienza così importante – ha detto Giovanna Bellora, presidente dell’associazione Amici di Enrico Pea – lo abbiamo fatto in continuità e allo stesso tempo discontinuità con l’eredità raccolta, ritenendo primario non disperdere questo patrimonio di incontri realizzati e questa opportunità, aperta a tutti, di crescita culturale e di approfondimento della Letteratura". Il via lunedì 16 ottobre con "Tendenze e voci della poesia italiana del Novecento", sul poeta Guido Gozzano.

Rebecca Graziano