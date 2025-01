I grandi temi della vita insieme a Andrea Palla. Lunedì all’Armeria

Per il ciclo “I Lunedì della Cultura”, promosso dall’associazione “Amici di Enrico Pea”, lunedì 20 gennaio, alle ore 17, nella sala dell’Antica Armeria, a Palazzo Ducale, Andrea Palla, per la sezione “Grandi temi della vita nei classici della letteratura”, terrà una conferenza dal titolo “ ‘Le stagioni del Mario’. Mario Rigoni Stern tra Grande Storia e Antropologia”. Il link per accedere sia alla diretta sia alla registrazione dell’evento è il seguente: https://www.youtube.com/@associazioneamicidienricopea/streams.

L’appuntamento successivo sarà per lunedì 27 con il ricordo dello scrittore Beppe Fenoglio con Rita Camaiora. Di seguito inizierà la sezione Autrici del Novecento: il 3 febbraio si parlerà di Grazia Deledda con Erika Stilli. Il 10 febbraio di Sibilla Aleramo con Silvia Morotti, il 17 febbraio di Anna Banti con Luca Padalino. Gli incontri proseguiranno fino al 15 aprile sempre nella sala dell’Antica Armeria alle 17.