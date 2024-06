I geometri festeggiano 110 anni. Fondato nel ’14, l’Ordine provinciale oggi conta oltre mille iscrizioni

I geometri lucchesi festeggiano 110 anni di vita e guardano al futuro in modo positivo. Era il 1914, in Italia regnava Vittorio Emanuele III, quando 14 periti agrimensori si presentarono di fronte al notaio Enrico Cangini di Lucca per costituire un nuovo ordine professionale: nacque così quello che oggi è il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Lucca.

"Da quei primi 14 fondatori, oggi i geometri iscritti al Collegio della provincia di Lucca sono diventati ben 1204 - spiega il presidente del Collegio, Diego Ragghianti - e rappresentano quotidianamente, nei rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni territoriali, i cittadini e le loro istanze, con la presenza di ben 24 commissioni che rappresentano anche le attività professionali svolte dagli iscritti. Il Collegio proprio in questa prima metà dell’anno ha visto l’abilitazione e l’iscrizione di nuovi 14 geometri, un numero che ci riporta alla memoria simbolicamente quello dei primi fondatori e che ci fa guardare positivamente al futuro".

"Oggi - prosegue il presidente Diego Ragghianti - i geometri sono una figura professionale molto ricercata dal mercato del lavoro e possono aspirare anche a una laurea specifica di settore, attivata fra le altre dall’Università di Pisa. Ringrazio tutti gli iscritti e i colleghi attivi nelle commissioni, che ogni giorno donano il loro tempo per il bene della professione, pronti a tagliare futuri traguardi".

Il Collegio si è riunito per festeggiare con il Consiglio direttivo e il Consiglio di disciplina con il presidente Paolo Stefani e le diverse commissioni, alla presenza del sindaci di Lucca Mario Pardini e di Altopascio Sara D’Ambrosio, l’assessore regionale Stefano Baccelli, con il presidente nazionale dell’Ordine Maurizio Savoncelli e il consigliere nazionale Pietro Lucchesi. Presenti alla cerimonia anche il consigliere Cassa Nazionale Geometri Gianni Bruni, i presidenti dei Collegi toscani di Massa, Livorno, Prato, Firenze, Arezzo, Grosseto, Pisa e Pistoia; e i rappresentanti delle professioni ordinistiche lucchesi, insieme a tantissimi iscritti.

Hanno aderito ai festeggiamenti fra gli altri, oltre al consigliere Gianni Bruni anche i delegati della Cassa Nazionale Geometri: Antonino Bonarrigo, Stefano Del Gratta e Giorgio Giustarini, il consigliere Rete professioni tecniche Toscana Luca Fè. Per celebrare sono state eseguite arie delle opere di Puccini dal geometra e tenore Raffaello Mori e dal soprano Elisabetta Della Santa, accompagnati dal maestro Nadia Lencioni al pianoforte.

