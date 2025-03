I due Papi di McCarten. Tre spettacoli al Giglio

Il duetto strepitoso tra due interpreti di razza – Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo – condito di humor e dramma, e una pièce teatrale la cui trasposizione cinematografica è stata uno dei più grandi successi degli ultimi anni sono gli ingredienti vincenti dello spettacolo I due Papi, in scena al Teatro del Giglio Giacomo Puccini domani e sabato alle ore 21, domenica alle 16 come ottavo titolo della Stagione di Prosa 2024-2025.

Dalla penna di Anthony McCarten, autore premio Oscar per Bohemian Rhapsody, L’ora più buia e La teoria del tutto, arriva il testo teatrale incalzante e profondo, ironico e avvincente che ha

affascinato il West End e da cui è stato tratto un film Netflix di grande successo. Il testo teatrale di Anthony McCarten è stato adattato per il cinema e nominato come miglior sceneggiatura agli Oscar, ai Golden Globe e ai Bafta; l’unica produzione italiana autorizzata dall’autore, che vedremo in scena nel fine settimana al Teatro del Giglio, è firmata dal regista Giancarlo Nicoletti

per Goldenart Production.

Al fianco di Colangeli e Rigillo, completano la compagnia Anna Teresa Rossini, Ira Fronten e Alessandro Giova. Alessandro Chiti firma le scene, che riproducono i giardini di Castel Gandolfo, la terrazza di San Pietro e l’iconica Cappella Sistina, Vincenzo Napolitano e Alessandra Mené i costumi; la traduzione del testo è affidata alla penna di Edoardo Erba.

Commedia di straordinaria forza emotiva, I due Papi narra il complesso rapporto tra Joseph Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio appena prima delle dimissioni di Benedetto XVI e della successiva elezione di Francesco nel 2013. Raccontando le fondamenta del ponte tra conservatorismo e riformismo all’interno della Chiesa Cattolica, il testo vivace e incalzante, scritto dalla brillante penna di Anthony McCarten, si rivela la storia di un’amicizia del tutto particolare, incentrata sul confronto-scontro tagliente, intelligente e profondo tra Benedetto XVI e Papa Francesco.

Al centro di tutto una domanda senza tempo: nei momenti di crisi bisogna seguire le regole o la propria coscienza? La Compagnia incontra il pubblico sabato alle 18 all’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti).

Il progetto di incontri con il pubblico è frutto della collaborazione tra Teatro del Giglio, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Lucca Sviluppo e Fondazione Toscana Spettacolo.