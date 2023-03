I dinosauri sbarcano in Pediatria: donazione del marchio "Bull Boys"

1Un grande e coloratissimo pannello con i dinosauri, molto amati dai bambini e dalle bambine, campeggia da qualche giorno in una delle due sale d’attesa della Pediatria di Lucca, grazie a una donazione del marchio “Bull Boys”, di proprietà di Lelli Kelly SpA, ditta lucchese con sede a Lammari. Venerdì la direttrice della Pediatria Angelina Vaccaro e la coordinatrice infermieristica facente funzioni Monica Di Ricco hanno accolto il direttore generale della ditta Mario Attilieni, il direttore del settore commerciale Antonio Meschi ed Emanuele Selmi, responsabile del progetto “Istamax” (nuovo brand appena lanciato da Lelli Kelly SpA), e li hanno ringraziati per la sensibilità dimostrata, visto che la loro iniziativa contribuisce sicuramente a rendere più confortevoli gli ambienti del reparto e a dare un po’ di allegria ai bambini che devono trascorrere alcuni giorni in ospedale. Donazioni come questa possono, infatti, aiutare a rendere più tollerabile la degenza dei più piccoli.

I rappresentanti di Lelli Kelly SpA (e del marchio per i maschietti “Bull Boys”) hanno spiegato che il pannello donato era stato utilizzato nell’ultima edizione di Lucca Comics & Games ed è stato deciso di metterlo a disposizione dei bambini ricoverati per regalare loro un sorriso, restituendo così qualcosa al territorio. Una donazione coerente con l’impegno costante a servizio proprio dei più piccoli, che contraddistingue Lelli Kelly SpA da oltre trent’anni.

Attilieni e i suoi collaboratori hanno anche ringraziato il reparto di Pediatria per la disponibilità e tutti gli operatori sanitari lucchesi per la loro opera quotidiana.