“I difetti di partenza di un parcheggio da 25 milioni di euro“

Il comitato Vivere il centro storico interviene sul maxi parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria

“Lucca è piena di progetti di parcheggi mai realizzati, perchè spendere 90mila in altri progetti? L’ultimo in ordine di tempo è quello dei 1.000 stalli alla Manifattura di 3 anni fa. Progetto morto e sepolto perché vennero scoperti reperti archeologici a un metro di profondità“. “Andando un po’ indietro con il tempo ricordiamo il parcheggio Mazzini che doveva essere realizzato su due piani, ma che poi venne ridotto ad uno, si dice, per problemi di falda, con il conseguente dimezzamento della disponibilità di sosta“.“Il costo dell’ opera stimato in 25 milioni impegnerà Metro a pagare come minimo un milione all’ anno di mutuo per 30 anni sottraendo questo importo ai versamenti in favore del Comune, il quale perciò sarà chiamato a tagliare voci di spesa a danno dei cittadini“.