I danni del maltempo. Riapre la scuola di Badia

Domani, lunedì 25 novembre, riapre la scuola elementare di Badia Pozzeveri dopo la caduta di tegole giovedì notte. Lo comunica la sindaca, Sara D’Ambrosio. "In accordo con la ditta su proposta dell’ufficio tecnico comunale che ringrazio, abbiamo deciso di anticipare i lavori per la guaina sul tetto della scuola primaria di Badia, operando già oggi anche se in giornata festiva, così che lunedì rimarrà solo la posa delle tegole: operazione che si può fare in totale sicurezza di tutti, alunni e personale scolastico. I lavori saranno sospesi nelle fasi di entrata e uscita dei bambini. Dobbiamo fare presto per chiudere e riparare il tetto prima che torni la pioggia". Lunedì 25 quindi la scuola torna fruibile. Nel frattempo E-Distribuzione sta risolvendo le ultime segnalazioni: la squadra è sul territorio e sta intervenendo nelle varie zone rimaste senza corrente elettrica. Risolte invece le questioni di cadute tegole dalla copertura di alcuni palazzi di corso Cavour e gli alberi abbattuti dalle raffiche di vento in via dei Barcaioli. Tutto risolto anche a Porcari dove l’emergenza è stata rappresentata dai corsi d’acqua al limite dell’esondazione.

A Montecarlo si sta ripristinando l’erogazione di energia elettrica. A seguito delle puntuali segnalazioni dei cittadini ed il continuo contatto dell’amministrazione con i tecnici di Enel distribuzione, le squadre di pronto intervento, risolti i guasti sull’alta e media tensione, hanno da subito avvito gli interventi sul territorio. A San Salvatore è stato installato un generatore per ovviare a una interruzione della linea primaria di adduzione di energia causata dalla caduta di una grossa pianta che ha spezzato i cavi. In località Poggio Baldino, sempre a causa di caduta piante, i tecnici sono al lavoro per il completo ripristino delle linee. Restano soltanto alcune abitazioni isolate in via del Fontanino e in via Anfrione per le quali la macchina della protezione civile continua ad assicurare l’assistenza. "L’amministrazione - rende noto il Sindaco Marzia Bassini - precisa come la viabilità in tutte le strade è ormai a posto".

Massimo Stefanini