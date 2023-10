“I cuochi del futuro” a Capannori: l’Accademia Gualtiero Marchesi

Prevista una borsa di studio al miglior allievo. Al via "I cuochi del futuro" dell’Accademia Gualtiero Marchesi, a palazzo Boccella, a San Gennaro, con il patrocinio del Comune di Capannori, fino all’11 novembre. Un corso di sette settimane riservato ai migliori neodiplomati in Istituti Alberghieri, che avranno l’occasione di fare una full immersion di grande qualità con formula college, di didattica e pratica di cucina di cucina grazie ad un corpo docenti formato da personaggi di altissimo livello. Al percorso formativo seguirà uno stage curriculare nei migliori ristoranti italiani. E’ la quinta edizione. I docenti di cucina dell’Accademia Gualtiero Marchesi, creata dal Maestro nel 2014 con lo scopo di formare i cuochi secondo il suo pensiero e nel rispetto delle sue regole, sono esclusivamente cuochi che hanno lavorato al suo fianco in uno dei suoi ristoranti. Da sempre Marchesi considerava che il vero valore di una scuola non fosse nel luogo o nelle attrezzature, ma esclusivamente legato al livello professionale dei docenti. Si alterneranno attività pratica in cucina (con cuochi quali Patrick Massera e Antonio Ghilardi) a lezioni di analisi sensoriale (tenute dal Professor Odello del Centro Studi Assaggiatori), nutrizione e alimentazione (Professoresse Venturi e Sanmartin dell’Università di Pisa), conoscenza dei prodotti ittici (Dottoressa Tepedino di Bologna), storia della cucina (Professor Capatti, Presidente Comitato Scientifico Fondazione Gualtiero Marchesi), sommellerie (Mondini di ASPI), coltivazione e allevamento (Dottor Pistis, esperto di Agricoltura Biodinamica) e management della ristorazione, Dottor Enrico Dandolo, CEO Gruppo Gualtiero Marchesi.

Ma.Ste.