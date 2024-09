I corti al Festival s’ispirano al green. Lucca omaggia anche Mastroianni

di Paolo Ceragioli

Lucca

Lucca Film Festival, dal 2005 a oggi, a conferma di una crescita costante in qualità e quantità delle proposte, ha omaggiato i grandi nomi del cinema internazionale, ospitando veri “numeri uno“ quali Oliver Stone, David Lynch, Susan Sarandon, Isabelle Huppert, Rutger Hauer, George Romero, Paolo Sorrentino e Willem Dafoe. E numerose e prestigiose saranno le star anche di questa edizione, a partire dal regista e sceneggiatore statunitense Paul Schrader (“American gigolo“, “Il bacio della pantera“, “First reformed“), Leone d’Oro alla carriera nel 2022, protagonista, al Cinema Astra, di una masterclass aperta al pubblico e di una retrospettiva di suoi film.

E poi, sempre dagli Usa, l’attore, sceneggiatore, scrittore, regista e produttore Ethan Hawke, che presenterà, in anteprima italiana, il suo ultimo film “Wildcat“, riceverà il “Golden Panther Award“, terrà una masterclass aperta al pubblico e consegnerà il Premio alla carriera a Paul Schrader, che lo ha diretto nel già citato “First Reformed - La creazione a rischio“. Dall’Italia, invece, ecco Chiara Mastroianni, madrina del festival e Carolina Crescentini, che presiederà la giuria del concorso “LFF for Future“. Il programma prevede proiezioni per un totale di 50 anteprime italiane, tra cui 12 lunghi, 10 “LFF for Future“, 10 del concorso “Buona la prima!“, 16 del concorso corti generalista e 5 lungometraggi fuori concorso.

Chiara Mastroianni inaugurerà il pomeriggio del 21 settembre, a Palazzo Pfanner, la mostra “Marcello l’antidivo di successo“, aperta al pubblico fino al primo ottobre. L’esposizione è un omaggio a Marcello Mastroianni, nel centenario dalla nascita e presenta manifesti originali, locandine, fotobuste e bozzetti del corredo pubblicitario dell’epoca di uscita dei film, provenienti dalla sterminata collezione di Alessandro Orsucci.

Mastroianni aveva in realtà uno speciale legame con Lucca: la sua amata casa di campagna si trovava infatti a Torre, sulle colline vicine alla città. Chiara, attrice a sua volta, ha recitato in film diretti da Robert Altman, Manoel de Oliveira, Raoul Ruiz, Gregg Araki, Mike Figgis e Francesca Comencini. Nel 2019 ha vinto il premio per la migliore interpretazione nella sezione “Un Certain Regard“ al 72° Festival di Cannes per “Honoré’s On a Magical Night“.

La giuria del concorso, presieduta da Carolina Crescentini, sarà protagonista, sabato 28 settembre, alle ore 17.30, anche di un incontro con il pubblico, dopo la proiezione dei corti vincitori. Per il concorso internazionale, giunto alla sua decima edizione, sono oltre 500 le opere giunte da ogni parte del mondo: i 16 cortometraggi selezionati indagheranno a fondo le relazioni familiari e sentimentali.