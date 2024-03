I Comuni sono sempre più uniti. Nuovo Piano operativo intercomunale

È stato redatto dall’Unione Comuni Garfagnana il nuovo Piano operativo intercomunale (Poi), un documento elaborato in forma congiunta che traduce in azioni concrete le strategie previste dal Piano strutturale intercomunale (Psi) e che stabilisce, nel dettaglio, dove, come e quanto si può intervenire nella trasformazione, valorizzazione e tutela dei territori. L’Unione, che gestisce, per conto dei 14 Comuni componenti, la fondamentale funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia, ha provveduto, con il coordinamento del proprio Ufficio pianificazione urbanistica, a redigere a livello sovracomunale il piano strutturale e il piano operativo dei singoli Comuni di cui, per legge, devono dotarsi.

Un servizio che, gestito in forma associata, comporta una semplificazione e un risparmio in termini finanziari e di risorse umane potendo beneficiare di economie di scala e contributi regionali. L’approvazione del Piano ha suscitato grande interesse da parte della Regione Toscana che, sollecitata dalle amministrazioni locali, ha modificato il proprio ordinamento prevedendo la possibilità di formazione dei piani operativi intercomunali incentivandone la redazione.

Il “modello Garfagnana“ è stato studiato e portato ad esempio anche in diversi convegni a livello nazionale ed in particolare “Urban Promo“. I cittadini e le istituzioni potranno, nei termini fissati, presentare osservazioni e contributi che saranno valutati prima tecnicamente da parte dell’Unione Comuni Garfagnana.

Le proposte così valutate saranno trasmesse ai singoli Comuni per le eventuali contro-deduzioni e la successiva approvazione del Piano da parte dei Consigli comunali. "La redazione del Piano operativo Intercomunale - afferma il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Andrea Tagliasacchi - rappresenta un importante risultato conseguito dagli Uffici dell’Ente, a cui va un sentito ringraziamento, che hanno coordinato l’attività di un gruppo tecnico ove sono rappresentate tutte le professionalità previste dalle norme per la redazione dello strumento urbanistico. La visione strategica contenuta nel Piano proietta la Garfagnana verso nuove opportunità di valorizzazione del territorio ed in particolare il recupero del grande patrimonio che i nostri paesi conservano anche per contrastare l’abbandono dei territori e, anzi, incentivare la riscoperta dei tanti che guardano con interesse l’abitare nei centri che offrono una buona qualità della vita".

"Voglio ringraziare i sindaci per l’importante contributo dato alla costruzione dei contenuti del Piano - conclude - che costituisce il presupposto per l’elaborazione di nuove strategie di area vasta".

Dino Magistrelli