I commercianti fanno quadrato. Incontro con l’amministrazione

A Castelnuovo sono state decise le date degli appuntamenti estivi e dei primi incontri per un confronto con l’Amministrazione comunale sulla crisi del centro storico. Questi sono stati i temi principali affrontanti nella prima assemblea dell’anno dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca&Massa Carrara. Numerosa la partecipazione degli associati che hanno voluto così sottolineare l’unità presente in questo momento storico davvero molto difficile. "Ci siamo seduti al tavolo con gli amministratori comunali – ha spiegato il presidente Baiocchi – per non lasciare niente al caso e attuare tutte le misure possibili per un rilancio del centro storico. In particolare abbiamo chiesto al Comune nuovi incentivi per l’apertura di nuove attività ed anche per il mantenimento di quelli esistenti. Abbiamo avuto ragguagli sulla Rocca, i cui lavori termineranno ad aprile, ma resta ancora da risolvere il problema della gestione e ci auguriamo che il sindaco Tagliasacchi e la giunta possa a breve trovare una soluzione.

Nelle prossime settimane ci saranno altri incontri. Uno in particolare con i proprietari di alcuni fondi sfitti del centro storico, un altro sarà sull’area ex Valserchio, il centro commerciale che sarà alle porte del centro storico e che certamente determinerà un cambio dei flussi".

L’assemblea ha ufficializzato il calendario degli appuntamenti estivi con alcune novità. La Notte Bianca, infatti, si sposta nel mese di luglio causa concomitanza, in giugno, con le gare dell’Italia agli Europei di calcio. Per questo evento, l’associazione assieme al Comune vaglierà l’ipotesi di installare un megaschermo per seguire la partita. La Notte Bianca, come detto, sarà invece spostata a sabato 13 luglio. Il mese di luglio subirà di conseguenza una piccola variazione con le aperture serali che saranno nei venerdì delle restanti tre settimane: venerdì 5 con la notte dedicata ai saldi estivi, venerdì 19 e venerdì 26 le due semifinali del concorso artistico Garfagnana’s Got Talent la cui finale andrà a impreziosire l’apertura della Settimana del Commercio numero XXXXI che si terrà dall’8 al 18 agosto. All’interno di questo evento, l’ associazione già a lavoro per riproporre lo spettacolo pirotecnico musicale che ha avuto tanto successo nella scorsa estate. Ma gli eventi a Castelnuovo saranno già in svolgimento da aprile con quelli legati alla Pasqua e con le due giornate di Selvaggia. L’associazione è attiva con il Comune per sostenerli al meglio.

Dino Magistrelli