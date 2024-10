I Comics di Panini. Le novità, gli speciali e tanti ospiti per i fan

Panini sarà protagonista a Lucca Comics & Games 2024 con un ampio ventaglio di proposte che spaziano tra le più attese novità editoriali e importanti incontri con celebri autori italiani e internazionali, negli oltre 1000 mq, allestiti negli spazi dell’Ex Cavallerizza e con uno Stand Kids all’interno di Lucca Junior. Tra le leggende attese, nomi del calibro di Jeph Loeb, Peach Momoko, Yuto Tsukuda & Shun Saeki, Gabriele Dell’Otto, Silvia Ziche e Leo Ortolani. Senza dimenticare le celebrazioni per i 30 anni di Panini Comics, a partire dall’incontro in programma al Teatro del Giglio mercoledì 30 ottobre. Panini Comics è orgogliosa di annunciare il tanto atteso ritorno di Rat-Man, l’iconico personaggio nato dalla matita di Leo Ortolani, che torna per conquistare i fan con “Trentennial Park“, una storia inedita scritta e disegnata appositamente da Ortolani per celebrare i 30 anni della casa editrice. Planet Manga presenta una nuova edizione di “Food Wars!“, il celebre manga culinario nato dalla collaborazione tra Yuto Tsukuda e Shun Saeki. In esclusiva per Lucca, i primi due volumi di Food Wars! saranno proposti con due variant cover componibili, realizzate appositamente dai sensei. Da segnalare anche l’attesissimo incontro “Food Wars! a Foodmetti”, che si terrà venerdì 1° novembre alle 16.30 e vedrà protagonisti Yuto Tsukuda, Shun Saeki, C.B. Cebulski e lo chef Cristiano Tomei.

“Topolino“, per Panini Disney, proporrà tanti appuntamenti, sorprese e novità da non perdere. Il numero 3597 del magazine, in uscita mercoledì 30 ottobre, insieme al TopoLibro da collezione “Giacomo Puccini raccontato da Topolino“, omaggia il compositore in occasione dei 100 anni dalla scomparsa con una storia inedita e con una cover disegnata da Paolo Mottura.

Tante anche le proposte dedicate ai 90 anni di Paperino, firmate da grandi autori italiani e internazionali, come “Paperino e il ventino fatale“, storia originale di Carl Barks presentata a Lucca in una preziosa versione Super Deluxe, numerata e a tiratura limitata e con una splendida cover telata di Federico Bertolucci che ha supervisionato anche la nuova colorazione. Tra gli ospiti più attesi dell’universo Marvel c’è Peach Momoko, fumettista giapponese amatissima, Marco Checchetto e Stefano Caselli. Grande attesa infine per Jeph Loeb di Dc Comics.