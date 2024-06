I cento anni della pittrice. Anna Maria Fabriani con sindaco e Giannini

La pittrice Anna Maria Fabriani ha compiuto ieri 100 anni, il sindaco Mario Pardini e il consigliere comunale Gianni Giannini si sono recati alla sua abitazione in contro storico per festeggiarla assieme ai parenti e agli amici. Anna Maria Fabriani è nata a Roma il 28 giugno del 1924 proviene da una famiglia di illustratori, pittori e architetti. Durante la Seconda guerra mondiale è stata impiegata al Ministero degli Esteri, sostenendo così gli studi all’Accademia di via Ripetta a Roma; è stata allieva di Carlo Socrate che l’ha introdotta nel gruppo di pittori della Scuola romana. In autunno le sue opere saranno in mostra a Palazzo Merulana a Roma.