I cani guida in pediatria. Pet therapy da febbraio

Il progetto è un unicum assoluto. La pet therapy entra in maniera strutturale in pediatria a Lucca. Il progetto partirà a febbraio, inizialmente con cadenza di una volta al mese, grazie al gruppo Interventi Assistiti da Animali (IAA) della scuola nazionale cani guida per ciechi di Scandicci di Firenze. La struttura del San Luca diretta da Angelina Vaccaro è stata infatti inclusa nel progetto della Regione Toscana per l’attività assistita con animali.

L’iniziativa, innovativa per Lucca ed Asl, è stata resa possibile dalla Fondazione Alice Benvenuti Ets, nota per il suo concreto impegno sociale e la vicinanza ai giovani, che ha fatto da tramite con la con la scuola, una struttura completamente pubblica della Regione Toscana, la più antica di questo tipo in Europa (è stata fondata nel 1929) e che continua a rappresentare un’eccellenza assoluta nel settore. La Fondazione Alice Benvenuti ha infatti rapporti costanti con questa scuola, visto che le ha donato, recentemente, quattro splendidi cuccioli di labrador. Questo gesto rappresenta un importante contributo al benessere di molte persone, un esempio tangibile di come la collaborazione tra enti e cittadini che contribuiscono ai progetti della Fondazione con generose donazioni possa fare la differenza.

Si è svolto ieri all’ospedale di Lucca un incontro preparatorio con il personale medico ed infermieristico della Pediatra - in vista degli accessi periodici dei prossimi mesi - nel corso del quale Antonella Dainelli ed Elena Macchi, del gruppo IAA della scuola nazionale cani guida per ciechi, hanno illustrato le attività che possono essere svolte nei reparti pediatrici e che si pongono come obiettivo il benessere di bambini e ragazzi ricoverati, a cui i cani (certificati e super-controllati) portano conforto, gioia e relax.

Da non sottovalutare poi gli effetti positivi anche nei confronti del personale sanitario della presenza in reparto dei golden retriever e dei labrador della scuola fiorentina. All’incontro preparatorio di ieri hanno partecipato, tra gli altri, Chiara Terrenzio e Melissa Torrisi per la direzione ospedaliera, la direttrice della Pediatria Angelina Vaccaro con la coordinatrice infermieristica Monica Di Ricco, altri operatori della Pediatria e Mario Benvenuti per la Fondazione Alice Benvenuti ETS.

L.S.