I cacciatori aiutano a pulire il paese

La squadra al cinghiale numero 39 di Piazza al Serchio per una domenica si è trasformata in un’autentica squadra ecologica per ripulire un bel tratto della Provinciale che da Nicciano va in direzione di Gramolazzo. "Era la prima volta – racconta Giuseppe Grilli – che noi cacciatori affrontavamo un’esperienza del genere ed è stato subito un grande successo per le adesioni avute. Tra l’altro ci hanno già contattato altre associazioni per aggregarsi a noi in una prossima "battuta" ecologica. In tre ore di lavoro abbiamo riempito più di trenta grossi sacchi neri con le immondizie più varie, addirittura batterie, copertoni di auto, scolapasta, pentole, secchi, una scopa, materassi, uno slittino, pezzi di ferro, per non parlare poi di bottiglie, cartacce, plastica e così via".