I Boardgames alzano al cielo la Cthulhu Cup

E’ stata la squadra composta dagli appassionati di gioco da tavolo a sbaragliare gli avversari e alzare al cielo la Cthulu Cup al Porta Elisa. La prima edizione del torneo di calcio è andata alla squadra Boardgames All Star (sponsored by Asmodee), che prevalso nel quadrangolare di calico a cinque, che ha visto pa partecipazione della Nazionale Fumettisti (sponsored by Bonobolabo), della Lucca città del Fumetto e del Gioco (sponsored by Lucchese 1905); e del Real Zigan (sponsored by CMON) con GiPi in qualità di presidente.

Organizzato in occasione dei 30 anni della sezione Games del festival, promosso da Cmon su idea di GiPi, il primo Trofeo Cthulhu ha visto come padrino il grande campione Demetrio Albertini che ha commentato: “Il calcio unisce tutti. E’ un mezzo potentissimo per divulgare i valori che lo sport insegna, come l’inclusione“.