I balestrieri sono Campioni d’Italia. E’ il quarto tricolore in carriera per le Contrade San Paolino

Hanno fatto centro. I balestrieri delle Contrade San Paolino sono Campioni d’Italia. Hanno messo a segno il quarto tricolore della loro carriera al 38esimo Campionato Italiano Litab che si è disputato nel weekend del 5 e 6 ottobre a Ventimiglia ottenendo il titolo di campioni italiani di balestra da banco.

Il Campionato comprende in totale 4 gare. Nella prima giornata, dopo un tiro di prova ciascuno, si sono sfidati con un tiro singolo i Maestri d’Arme delle 12 città facenti parte della Litab, gara che è stata vinta da Mauro Tolomei delle Contrade San Paolino con uno splendido tiro alla rotella, mentre invece sfuma la vittoria nel torneo dei Campioni delle 12, nel quale disputava il nostro Campione Francesco Bianchini che va alla città di Chioggia. Nel pomeriggio della seconda giornata si è disputata la gara a squadre, la più competitiva delle gare del Campionato dove si sono sfidati 12 balestrieri per ciascuna delle 12 città, selezionati attraverso una sessione di tiri di prova svoltasi al mattino al tiro alla rotella (bersaglio), lanciando a turno le loro frecce senza togliere le precedenti. In questa gara le Contrade hanno trionfato con un risultato di 328 punti che non ha lasciato scampo alle avversarie, battendo inoltre il record personale di 324 punti conseguito nella precedente vittoria al Campionato Nazionale del 2019 disputato a Montefalco.

Dopo la gara a squadre si è disputata l’ultima gara, il torneo individuale al Corniolo che è stato vinto dalla città di Norcia. “Un risultato straordinario che ci inorgoglisce e ci motiva a fare sempre di più e meglio – commenta il presidente delle Contrade San Paolino, Giovanni Barsanti –. Il titolo di campioni nazionali torna con tutti gli onori nella nostra bacheca e soprattutto nella nostra città a testimoniare che passione e tradizione insieme vincono. E’ il compimento di un anno di duro lavoro in cui abbiamo sudato, gioito e penato. La vittoria è di tutta l’associazione, del maestro d’armi Mauro Tolomei, della squadra, delle riserve e di tutti quelli che sono rimasti a casa a tifare e che durante l’anno ci hanno supportato“. Ci sono anche le menzioni particolari per Nicholas Bossi, premiato dalla città di Ventimiglia quale balestriere più giovane in gara ed autore del miglior tiro alla rotella nella gara del tiro in squadra e Alessia Lino che prestata alla città di Norcia, ha portato a casa il miglior risultato.

Laura Sartini