I 65 anni di interventi del Soccorso Alpino

La sala del Centro Formazione del Sast, in località Orto Murato a Castelnuovo, ha ospitato la presentazione del libro "65 anni di interventi in montagna 1957-2022", che ripercorre la storia della sezione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, che tutti conoscono con l’acronimo Sast. Tanti decenni di dedizione e un’ attività che continua incessante, si può dire ogni giorno. La sala gremita del Centro Formazione del Sast, in località Orto Murato è stata il giusto riconoscimento per questa associazione. Anche le istituzioni, dalla Regione Toscana con il consigliere Mario Puppa alle due Unioni Comuni Garfagnana e Mediavalle del Serchio per voce dei due presidenti Andrea Tagliasacchi e Paolo Michelini, hanno voluto manifestare il proprio ringraziamento al Sast, sostenendolo nella loro preziosa attività per il territorio. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con il suo presidente Marcello Bertocchini, ha ribadito l’importanza del soccorso alpino in un territorio dalla morfologia variegata come la Valle del Serchio. Per il Sast erano presenti il presidente regionale Stefano Rinaldelli, il capo stazione di Lucca Marco Bertoncini, Roberto Storai, Marcello Pesi curatore della prima parte e Marileno Dianda della seconda del volume che ha prefazione di Angelo Nerli e i contributi dei diversi soccorritori alpini.

Dino Magistrelli