I 100 anni della maestra Ruggera Un secolo passato a insegnare "Ragazzi, lo studio vi fa riflettere"

di Fabrizio Vincenti Era un giovedì, quel 29 marzo del 1923, quando in una casa che si affaccia in piazza Anfiteatro nasceva Ruggera Bertini. Un immobile dove dal 1917 al 1919 erano stati ospitati gli sfollati italiani scappati dalle loro case dopo il disastro di Caporetto nella Grande Guerra, un immobile che, a differenza di tanti altri, aveva però già la luce corrente. Ruggera, detta “Rugge“, nasce in questa casa al terzo piano e lì vive da cento anni tondi. Da una finestra che si affaccia proprio nella storica piazza ha osservato il mondo che cambiava, mondi che finivano e altri che iniziavano. In quella piazza regno per decenni dei piazzaioli, la tombola veniva chiamata con la smorfia, ovvero non si leggevano i numeri estratti ma si annunciavano i sogni corrispondenti. Lucca era dei lucchesi, cento anni fa (ma anche meno) i turisti erano rari. In casa di Ruggera, continua a battere le ore un cuculo che regala poesia in un mondo che va sempre più veloce. Ruggera, che ha visto e vissuto cento anni di storia con i libri in mano, festeggerà la ricorrenza con una piccola festicciola nel Mercato del Carmine. Ci accoglie nella sua abitazione con un sorriso che...