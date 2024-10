Halloween Celebration Carnival. Si avvicina la notte dell’orrore

Villa Reale si trasforma in un regno di magia e mistero con l’Halloween Celebration Carnival 2024, pronto a regalare emozioni a migliaia di partecipanti. L’evento previsto per la sera del 31 ottobre ha un programma vasto e variegato. Dalle 16:00 alle 21:00, i più piccoli avranno a disposizione un programma dedicato: clown, giocolieri e burattinai del Circo Arkar, l’artista Silvia Talassi condurrà un laboratorio di disegno in cui i bambini potranno liberare la loro creatività. L’immancabile truccabimbi aggiungerà un tocco di magia al look dei piccoli partecipanti, trasformandoli in streghette, fantasmini o personaggi mostruosi. Intorno alle 18:00, il Bizarre Market aprirà le sue porte, offrendo bancarelle cariche di oggetti, accessori vintage e creazioni artigianali dal sapore gotico. La "Via dei Consulti" dove esperti in tarocchi, lettura della mano, rune e altre arti divinatorie saranno pronti a offrire consulti personalizzati per chiunque voglia aggiungere una dose di mistero alla serata. Con l’avvicinarsi della notte, la Villa si trasformerà in un grande teatro all’aperto, animato da spettacoli itineranti e artisti che coinvolgeranno il pubblico in show spettacolari. Tra questi, i Krampus De Fiemme incanteranno con la loro danza mitologica e primordiale. Da non perdere il Blink Circus Imaginarium, che coinvolgerà il pubblico con una performance immersiva e onirica, ambientata in un chapiteau dove fotografie e carillon antichi danno vita a un’esperienza surreale.

Le celebrazioni saranno accompagnate da band e DJ set che animeranno le varie location della villa. Chi desidera ammirare dall’alto la festa potrà salire sulla mongolfiera "Des Mirages", disponibile dalle 21:00, per una vista mozzafiato sulla Piana di Lucca illuminata dalle luci del carnevale. Uno spazio speciale è per agli amanti del cosplay, con due contest: il Gran Ballo di Mercoledì, una gara a tema ispirata alla celebre Mercoledì Addams, e la Black Parade, competizione dark-horror dove i partecipanti mostreranno i loro costumi. Il tutto sarà accompagnato dallo speaker Massimiliano Poggi.

Alle 23:30 il momento clou con Lucida Notte: il fantasma di Lucida Mansi apparirà accanto a Satana per il rito del ritorno, in un suggestivo corteo, il "Trapasso dei Dannati", che condurrà fino al lago della Villa. Allo scoccare della mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico "L’Ira di Lucifero" illuminerà il cielo, in un finale mozzafiato a cura di Diego Bertoli Barsotti. L’evento proseguirà fino alle 2:00.

Rebecca Graziano