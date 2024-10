Halloween Borgo. Tutto pronto per la notte horror

Mostri, spiriti e anime dannate si danno appuntamento a Borgo a Mozzano: tutto pronto, infatti, per Halloween, la notte più spaventosa dell’anno.

Come da tradizione - quest’anno, infatti, la festa a ingresso libero più grande d’Italia compie trent’anni - il 31 ottobre porta a Borgo a Mozzano artisti, musica e divertimento all’insegna dell’horror. L’inaugurazione ufficiale è fissata alle 18 del 31 ottobre, di fronte al palazzo comunale.

Si comincia dal pomeriggio, alle 14.30, con Halloween Kids Party: laboratori creativi, la caccia al tesoro in biblioteca alla ricerca del fantasma di Lucida Mansi e premietto o scherzetto in collaborazione con i commercianti per diventare un vero Cacciatore di Halloween.

Alle 16.30, appuntamento con la danza, insieme all’Asd Arte in Movimento e con Tribal Soul che si esibiranno in uno spettacolo di tribal belly dance. Alle 18, in piazza Garibaldi, arriva Ritual, con street food, spettacoli e dj set fino a tarda notte, mentre alle 19, nella sala delle feste, Edgar e Fulvio presentano Silent Italia, conferenza sul paranormale, e a seguire, alle 20, torna il mentalista Woland, con letture del pensiero ed esperimenti pratici.

E ancora, attenzione ai terrificanti Krampus da Poza, diavoli in terra a caccia di chi è stato cattivo e ai Fuochi Fatui, suggestivo spettacolo di trampolieri e mangiafuoco.

Tantissime le postazioni per ascoltare musica live: dalle 20.30, Bikini Violet, all’insegna del blues e del rock; Jumping Monkeys con influenze anni Sessanta e Settanta; Nice, dedicati al cantautorato italiano e internazionale con influenze latinoamericane; Senza Stringhe, gruppo punk-rock.

Ad accompagnare la serata anche la Merciful Band fino al gran finale in piazza della Stazione - location inedita - con Godamn Superstar, tribute ufficiale europea di Marilyn Manson.

Accanto alla musica live, anche i dj-set: Circolo l’Unione con Michele Motroni DJù; Piazza XX Settembre con Marchino e Giancarlo DJ; Piazza San Rocco a cura di Partizan; Via Italia doppio set a cura di Caffè d’Ambra e di Vida Loca; Via della Repubblica Probi Pub con Christian Pellicci e Piazza Garibaldi con Matteo Pasquini & Iacopo Pelletti.

Il tutto immerso in un vero e proprio tunnel dell’orrore a cielo aperto con tante scene animate spaventose e il museo della tortura, installato nel giardino del Circolo l’Unione.

A completare la festa, il tipico corteo di Lucida Mansi, accompagnata ad incontrare Lucifero fino al Ponte del Diavolo e lo spettacolo pirotecnico curato da Diego Fuochi d’Artificio di Gioviano.

Le celebrazioni per il trentesimo Halloween di Borgo a Mozzano iniziano già domani, domenica 27 ottobre, alle 21 alla Sala delle Feste di Borgo a Mozzano, con un brindisi per ringraziare e salutare tutte le persone che, dal 1994, hanno contribuito a rendere questa festa un appuntamento imperdibile.