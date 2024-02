Half Marathon 2024. La data è il 5 maggio: percorso più veloce. E Puccini fa capolino

Un percorso rinnovato e ancora più veloce, con partenza sempre sulle Mura ma stavolta tra il Baluardo San Paolino e la salita del Caffè delle Mura con arrivo in Piazza Napoleone dove sará allestito tutto l’expo della manifestazione. Sarà inoltre reso più scorrevole il passaggio nelle vie del centro storico, transitando comunque di fronte agli edifici storici quali, Piazza e Chiesa di San Michele, Duomo San Martino e Teatro del Giglio.

Con queste premesse si avvicina a passi da gigante la Half Marathon Città di Lucca, competizione Fidal che si svolgerà il 5 maggio. Una nona edizione che si vuol porre in perfetto equilibrio tra competizione sportiva e festa cittadina, senza dimenticare la solidarietà. La presentazione dell’evento è avvenuta all’Hotel Guinigi con il presidente di Lucca Marathon, Francesco Rosi, l’assessore allo sport Fabio Barsanti e anche Ilaria Del Bianco, presidente dei Lucchesi nel mondo. Tra le attività collaterali della manifestazione verrà, mantenuta anche quest’anno la rinomata passeggiata ludico motoria “La Lucchesina”, anticipata a sabato 4 maggio al pomeriggio, che percorrerà, oltre alle Mura, le vie più suggestive della città. Una camminata spensierata, di circa 10 km, rivolta ad atleti e famiglie, ammirando i monumenti e siti storici della città e passando davanti la casa di Giacomo Puccini, in occasione e in ricordo, per i 100 anni dalla sua scomparsa. A questo proposito è in corso di costruzione una collaborazione con II Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane, presieduto dal Maestro Veronesi, e l’associazione dei Lucchesi nel mondo al fine di poter intitolare la corsa ludico motoria *La Lucchesina” al Maestro Puccini nel centenario della sua morte. “Allo scopo il percorso della manifestazione percorrerà proprio i luoghi più simbolici dell’interno cittadino che hanno visto la presenza del Maestro – annuncia Francesco Rosi –: Piazza Cittadella dove c’è la sua statua raffigurata e via di Poggio vicino a corte San Lorenzo dove c’è la sua casa natale oltre che a Piazza del Giglio davanti al Teatro e la Casermetta San Colombano con il Centro studi Giacomo Puccini“.

E poi, immancabile, “Un giro di mura a tutta”, che si svolge il 21 giugno di ogni anno (solstizio estivo) alle 20 sulle Mura con il dichiarato intento di misurare la performance esatta sulla distanza principe dei cittadini lucchesi: il Giro di mura. “Sono fiero di poter affermare, che l’edizione 2024 dopo la soddisfazione per la passata edizione, tornata a pieno regime dopo il periodo Covid e che ha visto oltre 1250 atleti correre e colorare le Mura della città e le vie del centro storico, sará migliore di quella precedente”, sono le parole del presidente della Lucca Marathon che annuncia ancora novità. “Il direttivo della Lucca Marathon, al fine di migliorare il livello tecnico della competizione, ha deciso di istituire alcuni premi in denaro per gli atleti vincitori e assegnare un ulteriore premio in denaro, a chi batte il record della manifestazione in campo maschile e femminile“. L’assessore Barsanti. “Ci tengo a ringraziarvi: non è scontato che le associazioni sportive aderiscano alle iniziative organizzate dall’amministrazione e quando questo accade vuol dire che c’è uno scambio che fa bene a tutto il mondo sportivo“.

L.S.