Gym Star sul podio della ginnastica. Del Chiaro si congratula con le atlete

La ginnastica ritmica capannorese sale sul podio. Dopo gli importanti risultati realizzati dalle giovani ginnaste ai campionati nazionali, nei giorni scorsi il sindaco Giordano Del Chiaro, insieme all’assessore allo sport Serena Frediani, ha ricevuto in Comune una rappresentanza dell’associazione capannorese Gym Star per congratularsi con loro per la bella stagione. Presenti le allenatrici Tatiana Franceschini e Chiara Tocchini e le allieve Giulia Fabbri, Valeria Gaggini, Linda Sani, Marta Pera, Bianca Salvadori, Arianna Bertolucci, Elisa Cipriani e Alyssa Beltrami.

L’associazione di ginnastica ritmica, che si allena a Lammari ma soprattutto ha il proprio fulcro nella palestra di San Leonardo in Treponzio, ha ottenuto importanti risultati ai vari campionati nazionali nel corso del 2024. In particolare, le ginnaste Giulia Fabbri e Valeria Gaggini (categoria Senior) si sono laureate campionesse italiane Aics 2024 al campionato nazionale che si è svolto a Caorle; mentre, sempre allo stesso campionato, le compagne junior Linda Sani, Caterina Sargentelli e Marta Pera hanno conquistato l’argento per la competizione a squadra. Inoltre, Arianna Bertolucci ha ottenuto due prestigiosi argenti nelle specialità di clavette e nastro; ed Elisa Cipriani è riuscita a strappare un bronzo nel cerchio al Campionato Nazionale Uisp.

Infine, Bianca Salvadori ha conquistato la medaglia d’argento nella specialità del nastro, alla manifestazione ‘Ginnastica in Festa’ di Rimini, una delle più importanti del panorama nazionale, che richiama atleti da tutta Italia. Alla stessa importante manifestazione, Arianna Bertolucci ha ottenuto un argento alla fune e Alyssa Beltrami ha conquistato il bronzo alla palla. Insomma tanti premi che hanno fatto davvero brillare questa stella capannorese della ginnastica, che dal 2007 prepara giovani atlete ad affrontare le sfide dello sport e della vita.

Il sindaco Del Chiaro si è quindi voluto complimentare in prima persona con le giovani ginnaste e soprattutto con tutto lo staff dell’associazione Gym Star per gli ottimi risultati raggiunti grazie ad impegno, capacità ed entusiasmo, augurando loro di proseguire su questa strada e di ottenere tanti altri successi nei prossimi anni a venire.