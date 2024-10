Gruppo Marciatori. La cena dei 50 anni

Oltre cento i partecipanti alla festa dei primi 50 anni del Gruppo Marciatori Barga che si è svolta al ristorante La Pergola lo scorso 25 ottobre. Lo storico gruppo sportivo barghigiano nasceva come vivace realtà podistica, nel 1974. Dopo i tanti successi ottenuti, nel corso degli ultimi decenni il gruppo è diventato un altrettanto solida realtà anche nel settore dell’atletica leggera. Nel suo vivaio, poi diventato prezioso bacino per la Virtus Lucca, sono cresciuti tanti brillanti atleti a cominciare da Idea Pieroni.

Era il 1974 quando un gruppo di volenterosi appassionati delle "marce domenicali" fondarono il Gruppo per portarlo in giro nelle varie, all’epoca molte, camminate non competitive tra le quali la ormai scomparsa "Barga e i colli del Pascoli", della quale erano anche organizzatori. Da allora di strada ne è stata fatta tanta; di corsa e sulle piste di atletica.

Alla cena conviviale per i cinquant’anni, tra le autorità la presenza della sindaca di Barga Caterina Campani con il consigliere con delega allo sport Alessio Barsotti. Era inoltre presidente il presidente della Virtus Lucca Sergio Martinelli, la stessa Pieroni, il presidente storico del Gm Marciatori, Augusto Rosiello, i tecnici che portano avanti le attività di atletica del Gruppo, Vinicio Bertoli e Luigi Cosimini, ma alla cena si sono ritrovati anche tanti atleti che dettero vita al Gruppo nel 1974; da Liano ed Emanuele Renucci a Domenico Santi, ad Enrico Cosimini, ai fratelli Barbi, ma non sono mancate anche le stelle che portano avanti la tradizione podistica come Stefania Giovannetti.

Luca Galeotti