Gruppo Giannecchini. Calendario benefico 2025

Il Gruppo Giannecchini presenta il calendario aziendale 2025, un progetto che, giunto alla sua quinta edizione, unisce creatività e narrazione per rappresentare il legame tra le persone e l’identità delle aziende del gruppo. Realizzato in collaborazione con Lucca Crea, Lucca Comics and Games e Lucca Collezionando –di cui il Gruppo sarà sponsor anche il prossimo anno – il calendario 2025 del Gruppo è illustrato da Ludovica Tedesco. Laureata in ingegneria edile e architettura e trasferitasi poi in Francia per proseguire gli studi, Ludovica vive il disegno in maniera razionale e al contempo creativa, coniugando la vita da ingegnere con quella da fumettista. Per le strade di Parigi sviluppa un approccio grafico personale che coniuga tecnica ed espressività, ben riscontrabile nel progetto del calendario che si sviluppa come un vero e proprio fumetto, narrando la storia di Gianna, una bambina il cui percorso di crescita si intreccia con quello delle aziende del Gruppo Giannecchini.

Per ogni mese è illustrato un nuovo episodio, raccontato attraverso tavole che danno vita a una narrazione coerente e dinamica, ispirata ai valori aziendali e ai momenti significativi della vita della protagonista. Oltre a essere uno strumento pratico, il calendario è anche un’iniziativa di solidarietà. Sarà infatti disponibile presso gli uffici del Gruppo Giannecchini, dove chi lo desidera potrà ritirarlo lasciando una donazione libera. L’intero ricavato sarà destinato a un ente benefico indicato dall’artista. Per informazioni: [email protected]