Granfondo, oltre 400 allo start: tutti i vincitori

Federico Esposti davanti a Lorenzo Galli e Luca Pieraccini in campo maschile e Bianca Campidelli davanti a Elena Vernia e Jessica Ferretti in campo femminile per il percorso lungo 100 chilometri; poi Alessandro Danni davanti a Raimondas Rumšas e Matteo Pezzo in campo maschile sul percorso di 70 chilometri e infine Valentina Pierotti davanti a Sara Corbani e Eleonora Luci tra le donne, sempre sui 70 km, sono i vincitori della prima edizione della Granfondo dei laghi della Garfagnana, gara ciclistica, unica nel suo genere, che ha permesso ad oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia di competere in sella alla bici, godendo poi della visione delle bellezze naturali del territorio.

L’evento, promosso e realizzato da Asd Pinocchio Extreme, è stato organizzato con il coordinamento dell’Unione Comuni Garfagnana e il supporto operativo dei Comuni interessati dal passaggio della corsa. Oltre l’aspetto sportivo, un’iniziativa a favore dello sviluppo anche turistico del territorio. La partenza è avvenuta nei pressi dello Stadio "Alessio Nardini" di Castelnuovo di Garfagnana e tra i partecipanti anche alcuni campioni del ciclismo, dall’iridato Mario Cipollini a Raimondas Rumšas, terzo ad un Tour de France, fino a Edita Pucinskaite vincitrice di un Tour de France femminile.

I partecipanti hanno attraversato i Comuni di Castelnuovo, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano-Giuncugnano, Piazza al Serchio, Vagli Sotto, Careggine, Minucciano e Camporgiano, toccando i laghi di Villa, Vicaglia, Gramolazzo, Vagli e Isola Santa. Importante è anche stato l’impegno dei volontari delle associazioni della rete intercomunale di Protezione civile della Garfagnana sia per la parte logistica che organizzativa.

L’evento ha inoltre garantito una serie di servizi di sicurezza e di comfort, come i punti di ristoro organizzati dai Comuni coinvolti dalla gara e il ‘pasta party’ gestito dall’Associazione Autieri d’Italia Sez. Garfagnana. Nel pomeriggio hanno poi avuto luogo al "Nardini" di Castelnuovo le premiazioni dei vincitori assoluti , di quelli delle tre cronoscalate e delle dodici Categorie Fic da parte dell’Unione Comuni Garfagnana e degli amministratori dei Comuni componenti interessati dalla gara.

L’Unione ha donato all’organizzatore Paolo Pagni una copia del "Dizionario Garfagnino" di Aldo Bertozzi, edito dalla Banca dell’Identità e Memoria della Garfagnana, per l’impegno profuso in questa nuova iniziativa a favore dello sviluppo anche turistico del territorio.

"Un grande successo per la manifestazione sportiva - commenta il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana David Saisi - che ha messo in mostra le bellezze e le specificità della nostra terra, attirando molti atleti e campioni del ciclismo e generando anche un indotto per le attività della Garfagnana".

Dino Magistrelli