Grande successo per il concerto della Misericordia

Un pezzo per uno, un mezzo per tutti. Questo lo slogan del concerto al teatro Puccini a cura della Misericordia di Altopascio, con la tribute band di Renato Zero per l’acquisto di una nuova ambulanza. Una serata trascorsa sulle note di Renato Zero, eseguite dagli artisti della nota Cover Band, ed interpretate dalla voce del celebre frontman, Emanuele Ginori. A fare gli onori di casa l’altopascese Maurizio Orselli.

"Servirà tempo, partecipazione e sentimento - le parole del Governatore Antonella Pistoresi - ma insieme ce la faremo, perché come ci ha lasciato detto Madre Teresa di Calcutta quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma l’oceano è fatto di tante piccole gocce". Il nostro Oceano, adesso è questa missione per la comunità, e le gocce, tutti coloro che avranno modo di contribuire. Hanno preso parte all’evento, e lo hanno sostenuto, l’amministrazione comunale e il CCN che la Misercordia ringrazia. Non è escluso, visto il successo della manifestazione, che venga organizzato un altro concerto a breve.

M.S.