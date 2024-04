“Grande donna e grande amica“

Dolore del Soroptimist International Club Lucca per la scomparsa della socia Maria Pacini Fazzi. “Maria – scrive a nome del Club di Lucca la presidente Cinzia Delucis – è stata una figura molto importante all’interno del Club, socia delle prime ore, sempre attiva e propositiva, ha dato significativi contributi tanto da rivestire all’interno del Soroptimist la carica di Presidente. Tutte le socie del club hanno di lei ricordi professionali, ma soprattutto umani, che rimarranno per sempre impressi nella loro memoria. Una grande donna e per noi soprattutto una grande amica. Alla famiglia porgiamo per più le sincere e affettuose condoglianze per questa grande perdita“.

E ancora il cordoglio delle istituzioni culturali. “Il presidente, i componenti gli organi sociali e i dipendenti della Fondazione Banca del Monte di Lucca, insieme al presidente della Fondazione Lucca Sviluppo – sottolinea Andrea Palestini. Presidente FBML – si uniscono al profondo dolore della famiglia e al diffuso cordoglio della comunità lucchese per la scomparsa di Maria Pacini Fazzi cui va la nostra profonda gratitudine per il prezioso e qualificato contributo che la casa editrice da Lei fondata ha dato alle attività culturali della Fondazione“.