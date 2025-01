Grande attesa per Lodo. Sarà sul palco del Giglio con “Molto rumore“

Grande attesa per “Molto rumore per nulla“, una delle migliori opere di Shakespeare, scritta tra il 1598 e il 1599, che salirà sul palco del Teatro del Giglio il 31 gennaio, primo e due febbraio. Un adattamento di Veronica Cruciani e Margherita Laera che vedrà protagonista anche Lodo Guenzi (lo Stato Sociale) impegnato “musicalmente“ nella rappresentazione insieme a Nicolò Carlesi. Gran parte di questa tragicommedia ruota attorno alla scrittura di messaggi segreti, allo spiare e origliare conversazioni riservate. Le persone fingono costantemente di essere altro da quello che sono, vengono scambiate per altre persone o sono costantemente ingannate. All’interno dell’opera, l’azione dipende soprattutto dalla parola e ogni personaggio di “Molto rumore per nulla” ha il suo modo di giocare, elaborare o abusare del linguaggio.

La Compagnia incontrerà il pubblico sabato 1° febbraio alle 18 all’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti). Il progetto di incontri con il pubblico è frutto della collaborazione tra Teatro del Giglio, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Lucca Sviluppo e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.