Gran Premio Garfagnana all’australiano Sims

Dominio del team ciclistico internazionale Veleka con sede a Praga nella Repubblica Ceca nella IX edizione del Gran Premio Garfagnana, gara nazionale riservata alla categoria Juniores, con arrivo in salita presso il campo sportivo di Sillicagnana in Comune di San Romano, organizzata dall’Associazione sportiva Sillicagnana-Cicli Mori. La vittoria è andata all’australiano Oliver Sims che ha percorso i 116 chilometri della gara con il tempo di 2h44’05“, alla media di 42,417 km/h. Sono partiti 76 atleti e sono giunti al traguardo in 45 al termine di una gara impegnativa.

Sims ha preceduto sull’arrivo il compagno di squadra e connazionale Jeremy Smith. Al terzo posto con un ritardo di 2’25“ il ligure Federico Cozzani del Team Franco Ballerini. Quarto posto a 2’32“ per Alessio Mingardo del team Nordest Villadose e quinto ha chiuso Luca Nicoloso del team Vangi Sama Ricambi Il Pirata a 2’34“. A seguire Michele Pascarella e Riccardo Martelli, ambedue del Team Franco Ballerini, rispettivamente con un distacco di 2’37“ e 2’48“.

All’ottavo posto Cristian Sinigaglia del team Nordest Villadose con un distacco di 2’48“, poi Artur Amosov del Cps Professional Team a 2’55“ e decimo ancora un ragazzo australiano del Veleka, Jack Clark, distanziato di 3’00“, protagonista di alcuni attacchi in apertura. Oliver Sims e Jeremy Smith hanno staccato tutti sulla salita verso San Donnino e non sono stati più ripresi, distanziando nettamente gli altri, fino al traguardo dove ha avuto la meglio Sims.

A Sillicagnana, nel Team Veleka, con i tre suddetti australiani, hanno corso anche il loro connazionale Alex Eaves e l’irlandese Killian O’Brien, fresco di podio ai campionati nazionali irlandesi juniores. A guidare i ragazzi del Veleka in Garfagnana sull’ammiraglia c’erano il ds Fabio Bordacchini e il presidente Claudio Terenzi, molto soddisfatti della prestazione dei loro ragazzi. "Mi piace anche sottolineare - commenta il presidente Terenzi - che il nostro team è stato concepito per far crescere nuove promesse e non per tesserare atleti già affermati nelle categorie giovanili". Il Memorial Eugenio Mariani è stato assegnato alla squadra del vincitore, il team Veleka; il Memorial Gino Bartali al vincitore della corsa Oliver Sims; il Memorial Mario Ghini al secondo classificato Jeremy Smith.

Il gran premio della Montagna a Poggio Garfagnana è stato vinto da Jeremy Smith, mentre quello della combattività è stato assegnato, all’unanimità, a Ettore Esposito del team Pieri, il quale, nonostante la rottura del cambio, ha portato a termine la gara, addirittura giungendo al traguardo a piedi, spingendo la bici che lo aveva tradito, costringendolo anche ad una fatica suppletiva. Hanno preso parte alla premiazione il presidente provinciale Fci Pierluigi Castellani, il vicepresidente della Bvlg Pietro Salatti, il sindaco Raffaella Mariani, il dottor Pier Romano Mariani, Federico Grassi e i dirigenti dell’Asd Sillicagnana-Cicli Mori, presieduta da Matteo Satti, vicepresidente Quinto Rocchiccioli e segretarie Francesca Benigni e Anna Franchini.

Dino Magistrelli