Gran passione per Collezionando. Il fumetto vintage-pop al Polo Fiere

Con Lucca Collezionando prende ufficialmente il via la Lucca Crea Spring, dedicata al divertimento slow e alla (ri)scoperta delle proprie passioni: questo weekend (23-24 marzo) le porte del Polo Fiere di Lucca si apriranno per accogliere migliaia di visitatori pronti a vivere due giorni di condivisione delle proprie passioni. Il festival organizzato da Lucca Comics & Games (Lucca Crea) in collaborazione con il Comune di Lucca celebra il fascino intramontabile del fumetto italiano, europeo e americano, i classici manga e anime, l’immaginario dei coin-op degli anni ‘80 e ‘90 e i giochi da tavolo. La fiera si trasforma per far condividere un’emozionante esperienza con la famiglia e gli amici. In un’atmosfera accogliente e rilassata, Lucca Collezionando promette momenti indimenticabili e connessioni autentiche per gli appassionati.

La Lucca Crea Spring continuerà fino alla prima settimana di aprile: con il biglietto di Lucca Collezionando sarà infatti possibile acquistare a prezzo ridotto anche il biglietto di VerdeMura, una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate a fiori, piante e giardinaggio (dal 5 al 7 aprile, sulle Mura Urbane). I biglietti possono essere acquistati sul sito www.ticketone.it/artist/collezionando/, con promozioni speciali per le famiglie e l’ingresso gratuito per i minori di 14 anni.

L’edizione 2024 del festival sarà la più ricca in assoluto di presenze, appuntamenti e offerta per il pubblico: circa 154 espositori tra i quali 9 specializzati nel mondo delle tavole originali, 20 diverse realtà editoriali, 44 fumetterie, 8 stand dedicati a collezionabili e vintage toys, oltre 60 artiste e artisti, più di 500 metri quadri dedicati al mondo del gioco, 7 mostre e omaggi artistici. Senza contare le decine di incontri e gli appuntamenti al PalaDedicando e agli stand con firmacopie e sketch. Decine di ospiti partecipano a Lucca Collezionando. Tra questi Daniele Caluri, autore del poster di questa edizione, lo scrittore e autore Carlo Lucarelli (con Cut-Up Publishing), Marilena Nardi pluripremiata illustratrice e vignettista satirica, Silver (al secolo Guido Silvestri) con il quale celebreremo i 50 anni di Lupo Alberto (in collaborazione con FMAV - Fondazione Modena Arti Visive), Silvia Ziche premiata come autrice dell’anno a Lucca Comics & Games 2023, il maestro disneyano Giorgio Cavazzano, Giancarlo Alessandrini, “papà” visivo di Martin Mystère, e Roberto Diso, uno dei principali disegnatori di Mister No. Con la Lucca Manga School, la fiera ospiterà l’artista giapponese Yoshiyasu Tamura, autore del manga Fudegami (Shueisha) e di Devil’s Relics (Glénat).