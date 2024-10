Gran finale per “Cluster“. In lizza sul palco domani la performance dei ’best’

Fervono i preparativi al Teatro di San Girolamo per allestire la finale del Concorso internazionale per una nuova opera da camera, composta su un frammento autografo di Giacomo Puccini come previsto dal bando di concorso organizzato dalla Puccini international opera composition academy Lucca e dalla associazione lucchese di musica contemporanea Cluster, in programma domani alle 18. Ben sedici le partiture analizzate in precedenza, composte da musicisti provenienti da Italia, Ungheria, Cuba, Paraguay, Argentina, Messico, Stati Uniti, Uzbekistan. Tutte di ottimo valore per cui la giuria ha voluto dare un’ulteriore possibilità ai concorrenti scegliendo cinque opere finaliste che verranno messe in scena in concerto domani sul palco del “San Girolamo”. Dall’esecuzione dal vivo delle opere finaliste la giuria, composta da Antonio Agostini, Alessandro J. Bianchi, Francesco Cipriano, Girolamo Deraco, Lorenzo Petrizzo, e il pubblico presente decreterà il vincitore finale. Il Concorso è inserito nel Puccini Days.