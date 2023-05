Gli studenti che hanno partecipato

Matteo Allegretti (Itis Mattei Urbino), Luca Arposio (Iti Sobreo Casale Monferrato), Riccardo Battini (Its Einaudi Reggio Emilia), Tommaso Bordignon (Iti fermi Bassano del G.), Federico Bottero (Itt Barsanti Castelfranco Veneto), Riccardo Castiglioni (Iss Ponti Gallarate), Alessio Cimolato (Iss Ferraris Pancaldo Savona), Ottavio Angelo de Leone (Iis Castelli Brescia), Samuele Del Mastio (Itis Galilei Livorno), Guido Antonio di Gregorio (Iiis Majorana Cascino di Piazza Armerina), Niccolò Faraci (Its tullio buzzi di Prato), Marlin Ferko (Isis S. Giovanni Valdarno), Nicola Ferrari (Iis Vallesabbia Perlasca di Brescia), Leonardo Gandolfo (Iis Natta Deambrosis Sestri Levante), Lorenzo Ghiotto (Iis Guglielmo Marconi Tortona), Lorenzo Giacomazzi (Iis galilei Conegliano), Emanuele Gioia (Iis Vallauri Fossano Cuneo), Lorenzo Luti (Isi Garfagnana), Mattia Mandelli (Iis Badoni Lecco), Gabriele Primiceri (Iss Meucci Casarano), Nicola Testa (Itis Rossi vicenza), Daniel Trotta (Is campus Ramadu latina), Samuele Vendemmiati (Iis Polo Tecnico di Adria) Gioele Diego Vitali (Iss Marchesini Rovigo) e Mattia Zucchetti (Iti Omar Novara).