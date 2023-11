Gli eventi da non perdere. Il 60° di Avengers & X-Man e i maestri Miller e Lee

Tra i principali appuntamenti di oggi, il dialogo tra Frank Miller e Simone Bianchi (ore 10.30, Teatro del Giglio). La leggenda vivente dei comics Usa Jim Lee, moderato da Andrea Rock, disegna e racconta la sua carriera da disegnatore a scrittore, da editor a imprenditore, fino al suo recente ruolo di President, Publisher and Chief Creative Officer per DC (ore 14.30, Auditorium San Francesco). All’Auditorium San Girolamo alle 12 lo stesso Lee sarà tra i protagonisti di “Batman: Europa, una storia di resilienza“: con lui Giuseppe Camuncoli e Matteo Casali. I comics statunitensi saranno anche al centro di un importante festeggiamento: “Avengers & X-Men: Il 60° anniversario dei più grandi team del mondo“, con Douglas Wolk, Mara Famularo, Stefano Caselli, Elena Casagrande, Simone Bianchi e C.B. Cebulski (ore 12, Teatro del Giglio). E in tema di compleanni, da non perdere “Tex compie 75 anni!“, con Giorgio Giusfredi, Claudio Villa, Fabio Civitelli e Alessandro Piccinelli (ore 14.30, Chiesa di san Giovanni).

Dal Giappone, Usamaru Furuya, protagonista di una delle mostre di Palazzo Ducale, accompagnerà il pubblico in un evento tra conversazione e disegni dal vivo (ore 10, Sala Tobino). Naoki Urasawa racconterà a Dario Moccia segreti e retroscena delle sue opere (ore 11.30, Auditorium San Francesco). Nel pomeriggio, gli appassionati di manga incontreranno il maestro Hiro Mashima (ore 15, Teatro del Giglio). In “Curve di anime e percorsi“, Kan Takahama, Luis Royo, Romulo Royo e Perdita Lujuria dialogheranno sul rapporto tra il corpo e la sensualità (ore 17.30, sala Tobino).

Nel mondo del fantasy, la giornata avrà una forte impronta internazionale. Benjamin Lacombe, celebre illustratore francese che parlerà della sua passione per il Paese del Sol Levante (ore 10, Fondazione Banca del Monte). E ancora, due maestri a confronto per un’occasione unica: Tony DiTerlizzi incontra Jonathan Stroud (ore 10.30, Auditorium San Girolamo). Dalla Cina, AY Chao esordisce con “Shanghai Immortal“, un debutto che esplora la mitologia cinese (ore 11.30, Fondazione Banca del Monte). Al Teatro del Giglio, alle 16.30, il duo MinaLima, ovvero Miraphora Mina ed Eduardo Lima, incontrano il pubblico per parlare del proprio lavoro sui Classici e su Harry Potter.