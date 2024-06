Gli attestati per pedibus ai bambini della Pascoli

Auser Lucca solidale con i suoi volontari, da più di 10 anni, sostiene il progetto Pedibus per una mobilità lenta. Nei giorni scorsi nel cortile della scuola primaria Pascoli, l’amministrazione comunale, insieme ad Auser Lucca Solidale Odv, ha consegnato gli attestati di partecipazione ai bambini che hanno aderito al Pedibus durante l’anno scolastico 2023/2024 per ringraziare loro e le famiglie di aver partecipato a questa iniziativa che contribuisce alla riduzione dei gas di scarico e di conseguenza, dell’anidride carbonica nell’aria. Per tutto l’anno scolastico, grazie all’impegno dei volontari dell’Auser, i bambini della Pascoli sono stati accompagnati da un luogo di raccolta esterno alle mura fino all’ingresso della scuola e ritorno. Alla cerimonia erano presenti il dirigente Pietro Belmonte e l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata i volontari Auser e con le coordinatrici del progetto ManuelaBertocchi e Raffaella Mei. La giornata di festeggiamenti per Auser Lucca solidale è continuata sulle Mura dove volontari e soci si sono incontrati per dare valore ai progetti promossi da Auser Luccasolidale in questo anno, dal pre-scuola (ingresso alle 7.30), al Pedibus, alla ginnastica mentale, alle competenze digitali.