Gli appuntamenti “intorno all’opera“. Sold out il laboratorio

Domani alle 18, al ridotto del Teatro del Giglio spazio a “Vi racconto il Trovatore in 18 minuti “ in cui il Maestro Mario Menicagli spiegherà in una conversazionefuori dagli schemi, uno dei libretti più ostici della storia della lirica italiana, Il trovatore di Giuseppe Verdi. Al termine della coinvolgente narrazione, seguirà l’incontro di presentazione dell’allestimento dello spettacolo tenuto dal Maestro Stefano Monti, regista e scenografo dello spettacolo. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti. In più si apre anche il laboratorio sul Trovatore per bambini da 6 a 12 anni, domenica 17 dalle 16 ale 19 al Teatro San Girolamo. In realtà questo appuntamento è già sold out, per iscriversi alla lista d’attesa contattare la biglietteria del Teatro del Giglio in orario di apertura al pubblico, dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15.30-18, al numero 0583.465320. Il laboratorio è gratuito per i bambini degli abbonati alla lirica sul turno domenicale (turno B); per tutti gli altri, il costo è di 5 euro.