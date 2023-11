Gli antichi telai Niemack al museo di Palazzo Mansi

Novembre ai Musei Nazionali di Palazzo Mansi e Villa Guinigi, con una serie di appuntamenti, visite guidate, incontri, aperture straordinarie. A Villa Guinigi nodo al fazzoletto per giovedì 9 con il Ciclo di conferenze I Musei per la città - Dialoghi di arte ai Musei Nazionali di Lucca, Gianluigi Viscione, Università degli studi di Firenze tratterà il tema “Antico o Arcaizzante? L’acquasantiera di Gello di Camaiore e gli pseudo-spolia altomedioevali in Toscana“ ore 16, ingresso gratuito.

Sempre a Villa Guinigi giovedì 16 alle 16 si “dialogherà“ con Andrea De Marchi, Università degli studi di Firenze, su “Dal frammento al contesto: le lastre di Giroldo da Como nello spazio presbiteriale di San Frediano a Lucca“, anche in questo caso a ingresso gratuito. Domenica 19 apertura ore 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18). Giovedì 23 novembre incontro ore 16 con Antonio Geremicca, Università della Calabria, “Sul Ritratto di giovinetto di Pontormo e sulla ritrattistica fiorentina del Cinquecento“. Giovedì 30 l’appuntamento sarà con Davide Civettini della Scuola Normale Superiore di Pisa, con “Le terrecotte donatelliane di Villa Guinigi, all’origine della fortuna di un genere tra Lucca e la Garfagnana“. Sempre per il 30 apertura straordinaria ore 9-19.30 in occasione della Festa della Toscana, alle 15 visita guidata dal titolo “Il Museo si racconta: artisti e committenti nelle collezioni di Villa Guinigi“ (è gradita la prenotazione, 0583496033), ingresso gratuito.

A Palazzo Mansi giovedì 16 ore 15-18 apertura al pubblico dell’Antico laboratorio di tessitura rustica Maria Niemack con visite dimostrative ai telai antichi, in collaborazione con l’Associazione Tessiture lucchesi APS. Domenica 19 novembre apertura ore 9-19.30 (ultimo ingresso alle 18).

Giovedì 30 novembre ore 9-19.30, apertura straordinaria in occasione della Festa della Toscana a ingresso gratuito.

Nella stessa giornata, dalle 15 alle 18 apertura al pubblico dell’Antico laboratorio di tessitura rustica Maria Niemack con visite dimostrative ai telai antichi, in collaborazione con l’Associazione Tessiture lucchesi Aps. Fino al 15 dicembre il ticket costa un euro in più per i danni dell’alluvione in Emilia Romagna. Il biglietto intero è 5 euro, ridotto 3 euro, cumulativo Musei Nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi, intero 7.50 euro.