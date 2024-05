Addio a Giuseppe Matteucci, era stato segretario di Rifondazione

Lucca, 14 maggio 2024 – Cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Matteucci. all’età di 76 anni. Iscritto al Pci dal 7 novembre 1968 è stato consigliere comunale dal 1980 al 1985 a Capannori. È stato fra i fondatori a Lucca del Movimento per la Rifondazione Comunista. Molti gli attestati di stima.

«E con profondo dolore che la Società Popolare di Mutuo Soccorso “Garibaldi“ piange la scomparsa del compagno Giuseppe Matteucci – si legge in una nota - nato nel 1948 è sempre rimasto fedele alla sua scelta di vita e contribuiva a Lucca alla nascita del Partito della Rifondazione Comunista di cui è stato segretario della Federazione a seguito della morte di Francesco Giuntoli. Il suo impegno politico, anzi la sua militanza politica, ha attraversato molti decenni: dalla Federbraccianti Federmezzadri della CGIL, al mondo della cooperazione, dal suo legame e passione per Cuba alla Società Popolare di Mutuo Soccorso di cui fu tra i fondatori".

Anche Rifondazione lo ricorda: "La Federazione di Lucca del Partito della Rifondazione Comunista piange il compagno Giuseppe Matteucci che se ne è andato all’età di 76 anni. Una perdita incommensurabile per tutta la sinistra lucchese. Giuseppe ha saputo mantenere la barra dritta ed una coerenza cristallina".

Si aggiunge anche Potere al Popolo: "Ci uniamo al dolore della famiglia e della comunità politica, ha rappresentato per tutti e tutte noi un compagno da cui imparare e con cui discutere, anche in modo acceso, un punto di riferimento per la nostra crescita politica. Ne abbiamo apprezzato la sua onestà, il suo spirito di servizio il suo impegno quotidiano per il bene collettivo. Continueremo a lottare, con la caparbietà che ha saputo insegnarci".

Anche Capannori popolare interviene sul lutto che ha colpito la sinistra lucchese: "L’ultimo atto politico di Giuseppe è stato lo scorso venerdì, quando ha presenziato alla presentazione della lista alle amministrative di Capannori. Ci stringiamo intorno alla famiglia, a tutta la comunità di Rifondazione e della Casa del Popolo. Chi ha compagni non muore mai".

