“Giuseppe di Nazaret“ Paolo Mandoli presenta il nuovo libro di Viani

“Giuseppe di Nazaret. Alla ricerca del suo vero volto“ è il nuovo libro di don Mauro Viani, stampato dalle Edizioni Dottrinari di Salerno, con la prefazione del vescovo Paolo Giulietti. Un libro che vale la pena di leggere, non solo perché l’Autore è andato alla ricerca dei documenti che riguardano la figura dello Sposo di Maria, trovando degli aspetti interessantissimi, forse poco conosciuti, ma anche perché la figura di Giuseppe è presentata in modo nuovo, come uno di noi, oggi

Il vangelo riporta soltanto alcuni tratti essenziali di Giuseppe, in particolare colpisce il fatto che non viene ricordata alcuna sua parola. Appare come un uomo silenzioso. Uomo giusto, che in silenzio e obbediente a Dio si pone a fianco di Maria e accetta di fare da padre al Figlio di Dio. Un uomo che si carica delle difficoltà, delle sofferenze sin da quando si innamora di Maria. Un libro attuale per il nostro tempo, dal linguaggio semplice, che aiuta i giovani, ma anche i meno giovani ad avere fiducia nella vita ed a fidarsi di Dio. Sarà presentato domani alle 16 nella chiesa di san Giusto, dal giornalista Paolo Mandoli e dal’arcivescovo Paolo Giulietti. Introdurrà don Franco Cerri. Saranno letti alcuni brani ad opera di Andrea Faver.