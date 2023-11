E’ grave un manager pubblico dopo l’incidente in bicicletta

Lucca, 13 novembre 2023 – Sono ore di apprensione per l’ex presidente della Geal, Giulio Sensi, ricoverato in neurochirurgia all’ospedale di Pisa per le conseguenza di una brutta caduta in bicicletta.

Sensi, 43 anni, sposato, con una figlia, manager pubblico, molto conosciuto in città per il suo impegno nel volontariato, stava pedalando assieme all’amico Alessio Ciacci sulla strada per Camaiore quando, in località Cappella, è caduto a terra battendo violentemente la testa.

E’ stato lo stesso Ciacci a prestare le prima cure assieme a un automobilista che si è fermato dopo aver visto Sensi barcollare e cadere in terra.

Le sue condizioni sono apparse subito serie: privo di sensi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Luca di Lucca e, da qui, a quello di Cisanello (Pisa).

La dinamica dell’incidente, inoltre, aveva inizialmente portato a credere che potesse essersi stato una malore a provocare la caduta. Ma così non dovrebbe essere stato.

I medici non hanno ancora sciolto la prognosi e Sensi si trova ancora sedato nel reparto di neurochirurgia dove, per fortuna, già dal tardo pomeriggio di ieri filtrava un cauto ottimismo si parlava di piccoli ma significativi miglioramenti.

La notizia dell’incidente a Sensi – che è un ciclista provetto ed esperto – ha subito fatto il giro di Lucca e decine sono i messaggi di affetto e vicinanza che hanno raggiunto l’ex presidente di Geal. Al quale va anche il nostro ideale abbraccio in queste ore così difficili con la speranza di ritrovarlo al più presto in forma come prima.