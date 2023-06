Giugno con i libri Ospiti Paolo Lucchesi e Andrea Cosimini

I ‘mercoledì’ del mese di giugno a Sky Stone & Songs sono un po’ diversi dal solito: i primi due ‘Wednesday Break my Heart’, infatti, non saranno dedicati a dei dischi, ma a libri che parlano di musica con Paolo Lucchesi e Andrea Cosimini. Si inizia domani – sempre alle 18 e a ingresso gratuito – con Paolo Lucchesi che presenta il suo libro ‘Band musicali a Lucca e provincia’, edito da Tra Le Righe Libri. Il volume nasce da un lavoro lungo e capillare, compiuto da Lucchesi, che è riuscito a censire oltre 200 realtà musicali che si sono formate a Lucca e nella sua provincia dagli Anni Sessanta a oggi. Si parte, infatti, con ‘I 5 di Lucca’ (nati nel 1957) per arrivare fino al 2021, tutte in ordine cronologico e per decade. Il secondo appuntamento di giugno con i libri, invece, porta mercoledì 14 alle 18 il jazz a essere protagonista in via Veneto 7: saranno il giornalista Andrea Cosimini e la jazz vocalist Michela Lombardi a creare un evento a metà tra letteratura e musica, ‘Mercoledì in jazz’, nel quale, attraverso alcuni brani ritenuti tra i più significativi, si parlerà di cinque figure fondamentali per il jazz, facendo, però, sempre riferimento a Paolo Conte e Woody Allen,protagonisti del libro di Cosimini ‘Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera’.