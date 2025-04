“Giselle“: danza e lirica nel segno di Puccini

Scomporre e ricomporre per generare nuova arte. Affonda le radici nel passato per proiettarsi nel futuro “Giselle around Le Villi“, l’opera sperimentale che debutterà in prima nazionale al Teatro del Giglio il 17 e 18 maggio. Un lavoro in co-produzione con l’Ente De Carolis di Sassari, dove approderà, invece, il 23 e 25 maggio.

La ‘nuova’ partitura attinge a due opere – ‘Giselle’ di Adam e ‘Le Villi’ di Puccini – che rappresentano l’esordio dei due autori sulle scene, il primo nel mondo del balletto, il secondo in quello dell’opera lirica. A ‘fondere’ il due capolavori – simili per trama, diversi per stile - sono Sergio Oliva e Silvano Corsi, attraverso l’uso di musiche originali che fanno da raccordo tra le due composizioni. A dirigere l’Orchestra Ente De Carolis ci sarà invece Beatrice Venezi, per la prima volta protagonista nel teatro della sua città natale. Sul palcoscenico, interpreti vocali di fama internazionale come Carlo Ventre (Roberto) e Anastasia Boldyreva (Anna). Le coreografie sono di Luigia Frattaroli, i costumi di Marco Nateri e le luci di Tony Grandi.

"Sono molto felice di fare il mio debutto ufficiale al Giglio con un lavoro che prende le mosse dalla musica di Puccini – commenta Venezi -. L’idea di unire le due opere nacque nel 2019 con Carla Fracci e suo marito Beppe Menegatti. Con Alberto Gazale, regista e interprete di Guglielmo di questa produzione, ci siamo spesso chiesti quali siano le esigenze del pubblico di oggi: questo lavoro è la nostra risposta".

L’opera corona la stagione operistica del Teatro, iniziata il 29 novembre proprio con ‘Tosca’ inserendosi così, come ricordato dal sindaco Mario Pardini, nel percorso di ricerca e valorizzazione del Maestro Giacomo Puccini.

"Negli ultimi due anni – aggiunge l’amministratore unico Giorgio Angelo Lazzarini - il nostro teatro si è sempre più affermato quale protagonista della scena cittadina: luogo di cultura, connessione tra persone ed eleganza, capace di unire arte, stile e raffinatezza. Auspico che anche la prima di ‘Giselle around Le Villi’ veda un pubblico in abito elegante e formale, perché il teatro non è solo spettacolo ma anche rito, incontro e bellezza condivisa".

"Con ‘Giselle around Le Villi’ il teatro diventa un laboratorio di ‘collisioni creative’ dove opera, danza e musica non si limitano a coesistere, ma si scompongono e ricombinano in un linguaggio universale", spiega il direttore artistico del Giglio Cataldo Russo. "Presentare i due lavori in un dittico non avrebbe avuto la stessa efficacia – aggiunge Alberto Gazale, direttore artistico dell’Ente De Carolis -. La simultaneità nella fruizione delle due opere è il vero elemento di novità del progetto". A anticipare lo spettacolo saranno il 10 maggio la conferenza ‘Una vorticosa danza (più corsa che danza)’ con Ornella Di Tondo e il 17 maggio Beatrice Venezi con la presentazione del libro ‘Puccini contro tutti’.

Jessica Quilici