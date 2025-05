“Giselle around Le Villi“ sotto la direzione del maestro Beatrice Venezi

Stasera alle 20.30, con replica domani alle 16, andrà in scena in prima nazionale al teatro del Giglio Giacomo Puccini l’atteso Giselle around Le Villi, progetto di sperimentazione e ricerca attorno alle partiture di Giacomo Puccini e di Adolphe-Charles Adam che porta sul palcoscenico lucchese interpreti di fama internazionale. Il direttore Beatrice Venezi, che torna a Lucca dopo impegni di grande rilievo e dopo la sua nomina, lo scorso novembre, a Direttore Principale Ospite del teatro colón di Buenos Aires, in Argentina, tempio della lirica tra i più importanti al mondo, sarà protagonista dello spettacolo, sul podio dell’Orchestra Ente De Carolis. Sul palcoscenico, Carlo Ventre (Roberto) e Anastasia Boldyreva (Anna). Alberto Gazale, che canterà il ruolo di Guglielmo Wulf, firma anche regia e scene. Il prologo di apertura de L’uomo della vita reale sarà interpretato da Cataldo Russo. In questo spettacolo, opera e danza non si limitano a coesistere, ma si scompongono e ricombinano in un linguaggio universale, nel quale l’eredità pucciniana si dimostra capace di dialogare con il presente e guardare al futuro.

Il lavoro di fusione operato da Sergio Oliva (che insieme a Silvano Corsi firma la partitura da Le Villi e Giselle), attraverso l’uso di adattamenti e musiche che fungono da raccordo tra le due composizioni, essenzializza i principali elementi drammaturgici e musicali, al fine di portare il pubblico a seguire sia il Balletto che l’Opera lirica, concentrando l’attenzione dei contemporanei sulla straordinaria attualità del Puccini giovane. Le coreografie sono di Luigia Frattaroli, i costumi di Marco Nateri, le luci di Tony Grandi. I danzatori solisti sono Corinne De Bock, Maxime Mathieu Quiroga, mentre il corpo di ballo è composto da Giulia Mostacchi, Rachele Montis, Giulia Vacca, Maria Grazietti, Claudia Floris, Chiara Mura e Luca Cappai.