Lucca, Borgo Giannotti si tinge di rosa: duemila palloncini per festeggiare il passaggio del Giro d’Italia

Lucca, 30 aprile 2024 – Chi avesse ancora qualche dubbio sulla capacità di fare squadra di una località appena appena fuori le Mura, sgomberi subito il campo dal dubbio stesso. D’altronde, nel corso dei decenni sono cambiati i residenti, sono cambiate le attività economiche, ma a non cambiare pare proprio essere il senso di appartenenza e l’unità: anche questa è una delle caratteristiche di Borgo Giannotti che nell’occasione della prossima tappa lucchese del Giro d’Italia dimostra la volontà di partecipare – in base alle proprie disponibilità e competenze – alla grande festa rosa.

Rosa appunto, non solo come le maglie, ma anche come i palloncini che verranno distribuiti a tutti coloro che vorranno accogliere il passaggio del Giro dal Giannotti l’8 maggio per rendere il Borgo colorato e addobbato a festa.

Ma facciamo un piccolo passo – anzi – un piccolo giro di pedale indietro. Già da un po’ di tempo numerosi negozianti del Borgo storico si stanno organizzando sotto la guida del Centro Commerciale Naturale di Confcommercio di Borgo Giannotti, guidato da Sandra Bianchi, per cercare di accogliere al meglio il grande evento.

«Al momento - ci dicono alcuni degli organizzatori - siamo arrivati a coinvolgere ben 60 attività commerciali. Di cosa si tratta? Abbiamo chiesto un piccolo contributo ad ogni negoziante che ha deciso di partecipare, in questo modo possiamo acquistare e distribuire gratuitamente circa duemila palloncini di colore rosa che fa riferimento alla maglia rosa del Giro d’Italia per poterli consegnare ai cittadini che vorranno intervenire l’8 maggio qui al Giannotti durante il passaggio della Corsa".

«Da parte nostra vorremmo rivolgere anche un appello a tutti i lucchesi e non solo, per partecipare a questa grande occasione. Saranno un bellissimo colpo d’occhio le duemila persone che, lateralmente al Giannotti, sventoleranno i palloncini rosa. Considerate poi che durante la gara ciclistica ci saranno le televisioni che riprenderanno il Giro, quindi quale migliore occasione per mostrare un Borgo Giannotti così colorato e ricco di entusiasmo?".

«L’appello - aggiungono sempre alcuni degli organizzatori - è anche a far sì che nessuno resti escluso e dunque i negozianti del Borgo che volessero partecipare possono rivolgersi al Centro Commerciale Naturale di Confcommercio. Sarà un modo per mostrare ai riflettori questo bellissimo Borgo che secondo alcuni di noi dovrebbe essere sempre più di passeggio più che di passaggio".

Insomma , tutto pronto per accogliere al meglio questo grande evento: dunque non resta davvero che dire: pronti, attenti... via!

Cristiano Consorti