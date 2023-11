Giro di Mura con controllo glicemia. Sabato la giornata di prevenzione

Appuntamento sulle Mura con la Giornata mondiale del diabete. Sabato 11, tre giorni prima della ricorrenza ufficiale, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17, i professionisti della Diabetologia e della Medicina dello sport saranno presenti alla Casermetta di Porta Santa Maria (Porta Giannotti), mettendosi a disposizione della cittadinanza per una giornata all’insegna della prevenzione e dell’informazione su una malattia molto diffusa a livello mondiale.

Come già avvenuto negli anni scorsi tutti i cittadini (a maggior ragione se non diabetici) potranno incontrare un diabetologo, un infermiere, un podologo, un dietista, un medico sportivo, per approfondire con loro i dubbi e problemi, partendo dal concetto, ormai consolidato, che il diabete coinvolge oggi tutta la popolazione. Ogni persona, infatti, ha almeno un parente o un amico che ne soffre e gli studi evidenziano che ad un soggetto con diabete su tre la malattia non è stata ancora diagnosticata. La manifestazione - che è organizzata e promossa dall’Azienda Usl Toscana nord ovest, dall’Associazione lucchese diabetici (affiliata alla Federazione Toscana diabete ODV) insieme al Comune di Lucca e all’Associazione Medici Diabetologi della Regione Toscana - verterà su tre tematiche: 1) sana alimentazione: 2) attività fisica; 3) stare insieme. Il programma comprende dalle ore 9.30 alle 10 gli interventi del sindaco Mariio Pardini e delle altre autorità, dalla 10 alle 11.30 dibattiti con i professionisti della Diabetologia e della Medicina dello sport, dalle 11.30 alle 13 passeggiata sulle Mura con misurazione della glicemia pre e post attività.

Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30 la popolazione potrà incontrare nuovamente i professionisti della Diabetologia e la Medicina dello sport e dalle ore 15.30 alle 17 verrà effettuato un nuovo giro di Mura con controllo della glicemia pre e post attività. “In Italia – spiega il direttore della Diabetologia di Lucca Alberto di Carlo – i diabetici noti sono circa 4 milioni e 1 milione quelli che non sanno di avere il diabete. Nel territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest sono presenti circa 95 mila diabetici, di cui 17 mila nel territorio di Lucca e della Valle del Serchio. Questi numeri impressionanti sono gravati dal fatto che il diabete è la prima causa di malattie cardiovascolari, renali, degli occhi e degli arti inferiori“.