Giovedì nero in Valle. Mega blackout generale. Cittadini isolati per ore

Giovedì nero in Valle del Serchio a causa di importanti disagi a catena che hanno interessato buona parte del territorio per un blackout della rete internet e della telefonia di diverse ore. La mancanza di linea e di connessione che si è presentata giovedì dopo l’ora di pranzo è perdurata durante tutta la giornata fino alla notte di ieri colpendo il regolare funzionamento di utenze domestiche, commerciali, aziendali, ospedaliere e nell’ambito dell’emergenza urgenza. Dapprima in molti pensavano a un problema relativo al proprio dispositivo, poi via via che le ore passavano e qualche comunicazione riusciva a filtrare nel silenzio generalizzato, si è fatta strada la percezione di un problema molto più serio e altrettanto diffuso. Fuori uso i servizi di pagamento elettronico, con bancomat inutilizzabili e clienti disperati senza contanti impossibilitati a pagare i conti, a partire dalla spesa al supermercato, alla benzina del distributore, fino al semplice caffè o aperitivo. Occasioni rimandate per forza maggiore, come hanno commentato ironicamente i consapevoli irriducibili dei pagamenti elettronici, ormai privi anche di qualche spicciolo per le emergenze. I primi a dare qualche notizia ufficiale in merito al disservizio in atto, sono stati i sindaci del comune di Molazzana, Andrea Talani, e di Gallicano, David Saisi. "In molte zone della Valle del Serchio, compreso il nostro comune - ha informato più tardi il sindaco di Molazzana, Andrea Talani - sono completamente assenti il segnale telefonico e la connessione internet. Il problema sembra sia partito da un guasto nella zona di Borgo a Mozzano. Gli operai sono al lavoro per ripristinare il servizio, ma al momento non sono chiari i tempi utili per la risoluzione del problema".

"Importante - si aggiunge il sindaco di Gallicano David Saisi -. Un guasto grave sul collegamento Telecom e Tim non consente la funzionalità delle linee dati e di telefonia. Previsto il ripristino non prima delle 23,30". Notizie ancora frammentarie e non molto precise, anche se già giravano voci di un importante danneggiamento di un cavo, con cause ancora da chiarire. A farlo ci ha pensato la stessa Tim ieri mattina, precisando di non di non avere alcuna responsabilità sull’accaduto e di essere, anzi, parte lesa. "Il guasto - dettaglia l’azienda - è stato provocato da un grave danneggiamento a un cavo da parte di terzi, nell’ambito di un cantiere stradale per il rifacimento del guardrail in via Ludovica a Borgo a Mozzano. Cinque squadre di tecnici dell’azienda sono intervenute sul posto tempestivamente lavorando senza soluzione di continuità fino alla riparazione del guasto, avvenuta durante la notte. Trattandosi di un danno provocato da terzi, Tim ha già provveduto a dare mandato ai propri legali per le necessarie azioni a tutela dell’azienda".

