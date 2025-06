Giovanni scacchisti. Carducci super alle finali nazionali di Montesilvano

Grandi risultati per la squadra Maschile/Mista della Scuola Secondaria di I grado “G. Carducci” dell’Istituto Comprensivo Lucca Centro Storico che ha partecipato al Trofeo Scacchi Scuola 2025 qualificandosi per le fasi Nazionali che si sono tenute dall’11 al 14 maggio a Montesilvano (Perugia).

La squadra composta da Ian Paoletti, Jacopo Ventura, Emma Borelli, Sophie Viola Galuppi, Sean Flores e Sergio Di Grazia, in ordine di scacchiera, era stata scelta dal Maestro Ermanno Pacini del Circolo Scacchistico Lucchese, in base ai risultati delle fasi precedenti e alla partecipazione ai corsi Stem attivati dalla Scuola nell’ambito del D.M. 65/2023.

I ragazzi si sono piazzati al quinto posto su un totale di 52 squadre delle scuole secondarie di I grado da tutta Italia. Emma Borelli si è inoltre distinta come prima classificata fra i concorrenti che si sono alternati nella terza scacchiera ribadendo i risultati già ottenuti negli anni in cui aveva partecipato con la Scuola Primaria alle fasi Nazionali e la vittoria del titolo di campionessa regionale U14.

L’Istituto da anni investe nel progetto interdisciplinare degli scacchi fin dalle prime classi della Scuola Primaria con la convinzione che questa attività sia molto importante per lo sviluppo del pensiero logico-computazionale e delle competenze decisionali e relazionali. I ragazzi hanno potuto vivere un’atmosfera stimolante in un salone che ha visto ben 714 scacchiere in gioco in contemporanea con bambini e ragazzi compresi fra i 7 e i 19 anni, chiaramente suddivisi in categorie.

Anche gli alunni e le alunne della Scuola Primaria “G. Pascoli” sono stati bravissimi partecipando con due squadre, una femminile e una maschile, con un ottimo piazzamento. Squadra femminile: Margherita bini, Arianna Burrini, Flora Carrafiello, Eleonora frezza, Amelia Guardati e Aurora Zurolo. Squadra maschile: Luigi Bonino, Duccio Dianda, Jacopo La Greca Mori, Jaxon McNamara e Tommaso Talini.

In particolare Duccio Dianda era in lizza per il primo premio per miglior quarta scacchiera nazionale categoria maschile e alla fine si è piazzato 5° su 50 con 6 vittorie su 7 partite. Congratulazione a Eleonora Frezza, terza nella seconda scacchiera nazionale e a Arianna Burrini per l’ottima performance.

Questi risultati testimoniano il grande lavoro svolto da tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto che si sono appassionati a questo gioco che stimola l’intelligenza e il ragionamento.

La Dirigente, Dora Pulina, ringrazia il personale docente che ha seguito il progetto che con dedizione e passione ha accompagnato le squadre nella trasferta a Montesilvano (Pe), resa possibile grazie anche al contributo prezioso da parte delle Fondazioni Cassa di Risparmio, Banca del Monte e dell’Amministrazione comunale di Lucca da sempre sensibili e attente alla crescita culturale e alla valorizzazione dei talenti di piccoli cittadini che contribuiscono a dare lustro a livello nazionale la Lucca.