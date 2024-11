Giovani lucchesi al Lucca C&G con Le avventure di Tango Rio

Un nuovo videogioco made in Lucca sta facendo parlare di sé al Lucca Comics & Games.

Si tratta di Le avventure di Tango Rio, creato dal team locale Bean Adventure Agency, guidato da Emanuele Baronti. Questo gruppo di giovani sviluppatori, uniti dalla passione per i giochi d’avventura grafica, ha messo insieme talento e innovazione per dar vita a un titolo che sta già riscuotendo successo tra critica e pubblico. Dopo la presentazione al celebre evento lucchese, il gioco sarà esposto anche alla Milano Games Week, sottolineando la rilevanza del progetto nel panorama videoludico italiano.

Le avventure di Tango Rio è un’avventura punta e clicca dallo stile artistico disegnato a mano che combina ironia e un tocco di mistero, ispirandosi ai classici della LucasArts.

La storia segue Tango Rio, un postino disilluso, che parte per un viaggio alla ricerca del padre, scomparso due anni prima. Armato solo del nome di un’isola polinesiana come indizio, Tango si troverà immerso in una serie di eventi surreali che coinvolgono leggende locali, danze rituali e profezie oscure. Il mix di humor e mistero ha attirato molti visitatori a Lucca, che hanno potuto provare il gioco presso la sede dell’evento in via San Frediano .

In parallelo alla presentazione, è stata lanciata una campagna Kickstarter per permettere ai fan di supportare lo sviluppo e contribuire alla crescita del progetto. Le avventure di Tango Rio è pronto a lasciare il segno nel mondo del gaming.

Rebecca Graziano